Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

La cantante Ángela Aguilar fue galardona durante la gala de La Musa Awards 2025 que tuvo lugar en Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.
Ángela Aguilar recibió importante reconocimiento. Foto | Arturo Holmes.

En las últimas horas, Ángela Aguilar volvió a ocupar los principales titulares de los medios de comunicación mexicanos, tras recibir un importante reconocimiento durante la gala de La Musa Awards 2025, un evento que busca rendir un homenaje a las figuras más destacadas de la música latina.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reconocimiento que recibió Ángela Aguilar en las últimas horas?

La joven cantante recibió el premio ‘La Musa Elena Casals’, un reconocimiento con el que se pretende exaltar no solo talento de las mujeres en la industria musical, sino también el impacto y la fuente de inspiración que tienen en su público, en este caso, el de Ángela Aguilar.

Artículos relacionados

Tras ser galardonada, la artista se subió al escenario para dar un discurso de agradecimiento en el que también aprovechó para abrir su corazón y habar de cómo se siente.

Artículos relacionados

"Estar ahorita, en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo", afirmó la mexicana, quien también se refirió a cómo la música se ha convertido desde hace un tiempo en un salvavidas, “Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, señaló.

¿Cuál fue el discurso de Ángela Aguilar tras ser galardonada?

En medio de sus declaraciones frente a decenas de personas, la cantante de regional mexicano, no dejó pasar por alto la oportunidad para hablar de lo importante que es el apoyo entre las mujeres, pues puntualmente en el medio artístico, cuesta mucho más llegar a cierto tipo de espacios.

"Mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple, apoyarnos no debería de ser una excepción sino una costumbre; gracias a todos por apoyarme en este tiempo tan difícil", agregó.

El evento, que fue organizado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, contó la presencia de reconocidas personalidades como Enrique Bunbury, Charles Fox, Jorge Luis Piloto, Juan Hidalgo y Lenny Tavárez, quienes también fueron homenajeados por su aporte a la cultura musical.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Cazzu dedicó unos minutos para hacer una dedicatoria a las madres que sacan adelante a sus hijos sin la presencia de un hombre.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Tras las polémicas declaraciones de Cazzu, Nodal se pronuncia públicamente y aclara su postura legal sobre su hija Inti.

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

María Antonieta de las Nieves, recordada por ‘La Chilindrina’ se pronunció acerca del momento más doloroso de su vida.

Lo más superlike

Yeferson Cossio le da regalo a su novia por su tercer aniversario. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio y Carolina celebran su tercer aniversario con una noticia: “Tenemos un nuevo hijo”

Yeferson Cossio y Carolina Gómez celebraron tres años juntos con un regalo especial que emocionó a sus seguidores.

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

J Balvin reacciona a las críticas por tener esposa más alta J Balvin

J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?