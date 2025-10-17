Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

En las últimas horas, Ángela Aguilar volvió a ocupar los principales titulares de los medios de comunicación mexicanos, tras recibir un importante reconocimiento durante la gala de La Musa Awards 2025, un evento que busca rendir un homenaje a las figuras más destacadas de la música latina.

¿Cuál fue el reconocimiento que recibió Ángela Aguilar en las últimas horas?

La joven cantante recibió el premio ‘La Musa Elena Casals’, un reconocimiento con el que se pretende exaltar no solo talento de las mujeres en la industria musical, sino también el impacto y la fuente de inspiración que tienen en su público, en este caso, el de Ángela Aguilar.

Tras ser galardonada, la artista se subió al escenario para dar un discurso de agradecimiento en el que también aprovechó para abrir su corazón y habar de cómo se siente.

"Estar ahorita, en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo", afirmó la mexicana, quien también se refirió a cómo la música se ha convertido desde hace un tiempo en un salvavidas, “Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, señaló.

¿Cuál fue el discurso de Ángela Aguilar tras ser galardonada?

En medio de sus declaraciones frente a decenas de personas, la cantante de regional mexicano, no dejó pasar por alto la oportunidad para hablar de lo importante que es el apoyo entre las mujeres, pues puntualmente en el medio artístico, cuesta mucho más llegar a cierto tipo de espacios.

"Mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple, apoyarnos no debería de ser una excepción sino una costumbre; gracias a todos por apoyarme en este tiempo tan difícil", agregó.

El evento, que fue organizado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, contó la presencia de reconocidas personalidades como Enrique Bunbury, Charles Fox, Jorge Luis Piloto, Juan Hidalgo y Lenny Tavárez, quienes también fueron homenajeados por su aporte a la cultura musical.