Altafulla causa revuelo con mensaje de posible indirecta para Karina García: “Valgo oro”

El cantante barranquillero Andrés Altafulla sorprendió a sus millones de seguidores con un mensaje inquietante que generó de inmediato reacciones, interpretado por muchos como una pulla hacia su expareja Karina García.

¿Qué dijo Altafulla que generó revuelo en redes tras posible mensaje para Karina García?

Altafulla, quien es muy activo en redes y suele compartir momentos de su día a día, reuniones y viajes de trabajo, compartió en esta ocasión un mensaje que generó revuelo entre sus seguidores.

El barranquillero compartió una imagen suya en medio de su rutina de entretenimiento con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Karina.

Aunque en el mensaje agradecía a Dios por una nueva semana y saludaba a todos sus seguidores, el intérprete de ‘Paila’ escribió: “Buenos días, soy feliz, soy exitoso, soy la monda, VALGO ORO”.

Si bien la frase sirve para manifestar su bienestar y elevar su autoestima, hubo un detalle que llamó la atención: la última parte, “VALGO ORO”, está escrita en mayúsculas.

Esto generó revuelo entre los seguidores, quienes lo interpretaron como una indirecta luego de que la modelo paisa Karina García anunciara el fin de su relación a través de sus redes sociales hace aproximadamente un mes.

Esto ocurre mientras Karina García ha estado en el centro de la conversación por su reciente derrota en el evento Stream Fighters 4 de Westcol, donde dejó todo en el ring pero no pudo vencer a su contrincante, la mexicana Karely Ruiz.

Altafulla presume su éxito y felicidad sin filtros en redes: “Valgo oro”. (Foto: Canal RCN)

¿Qué se sabe sobre la vida de Altafulla tras su ruptura con Karina?

Mientras los reflectores siguen sobre Karina, Altafulla aprovecha el momento para enfocarse en su música y continúa con la promoción de su más reciente canción; sin embargo, su vida personal sigue generando comentarios entre sus seguidores.

Luego de que se viralizara un video reciente con la influencer Alix Gamarra, en el que la barranquillera estaría lanzando ciertos comentarios como pullas sobre si son para Karina, la situación ha llamado la atención de los seguidores.

Aunque ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado una nueva relación, lo cierto es que Altafulla ha publicado varios videos con mensajes que dejan espacio para la duda sobre si están dirigidos a Karina García.