La Jesuu compartió imágenes inéditas del enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

El enfrentamiento entre la polémica influenciadora Yina Calderón y la barranquillera Andrea Valdiri continúa dando de qué hablar. En las últimas horas La Jesuu compartió en sus redes sociales imágenes ‘nunca antes vistas’ de este encuentro deportivo que dejó a más de uno decepcionado.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El pasado sábado 18 de octubre se llevó a cabo la cuarta edición del Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol, que reunió a reconocidas figuras del mundo digital. Entre ellas destacaban Yina Calderón y Andrea Valdiri, protagonistas del combate estelar de la noche.

La Jesuu arremetió contra Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Sin embargo, al llegar el esperado momento de su enfrentamiento en el ring, Yina Calderón sorprendió a todos al retirarse apenas 10 segundos después de iniciado el combate, dejando al público completamente decepcionado.

La sorpresiva decisión desató el caos dentro del Coliseo MedPlus de Bogotá, donde cientos de asistentes comenzaron a lanzar botellas y comida en señal de molestia, especialmente porque este era uno de los duelos más esperados del evento.

Yina Calderón se retiró del enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el primer asalto. (Foto Canal RCN)

Horas más tarde, Yina Calderón se jactó por medio de sus redes sociales de que había tenido un enfrentamiento muy agotador, ocasionando aún más la furia de los internautas, quienes por medio de las redes sociales expresaron su molestia en contra de la influenciadora.

¿Cuáles fueron las imágenes que La Jesuu compartió del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

A raíz de toda la polémica que Yina Calderón desató al abandonar el ring de boxeo sin siquiera demostrar el resultado de su entrenamiento y pese a sus constantes afirmaciones de que podría vencer a Andrea Valdiri, La Jesuu aprovechó para compartir con sus seguidores unas imágenes que describió como “escenas eliminadas del enfrentamiento entre Valdiri y Yina”.

Artículos relacionados Yina Calderón Revelan desgarrador detalle sobre Baby Demoni, amiga de Yina, hallada sin vida en su casa

En un video en el que destaca su característico sentido del humor, La Jesuu recreó el enfrentamiento entre ambas influenciadoras junto a un amigo cercano, con el fin de burlarse de la actitud que tomó Calderón tras abandonar el ring, luego de haber asegurado en varias ocasiones que era “calle” y que saldría del lugar “en ambulancia o como ganadora”.