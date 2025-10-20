Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu compartió imágenes inéditas del enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

La Jesuu sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes ‘nunca antes vistas’ del enfrentamiento entre Valdiri y Yina.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
así mostró La Jesuu el verdadero momento entre Yina y Andrea Valdiri
La Jesuu destapa imágenes nunca vistas del enfrentamiento entre Valdiri y Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

El enfrentamiento entre la polémica influenciadora Yina Calderón y la barranquillera Andrea Valdiri continúa dando de qué hablar. En las últimas horas La Jesuu compartió en sus redes sociales imágenes ‘nunca antes vistas’ de este encuentro deportivo que dejó a más de uno decepcionado.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El pasado sábado 18 de octubre se llevó a cabo la cuarta edición del Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol, que reunió a reconocidas figuras del mundo digital. Entre ellas destacaban Yina Calderón y Andrea Valdiri, protagonistas del combate estelar de la noche.

La Jesuu arremetió contra Yina Calderón
La Jesuu arremetió contra Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Sin embargo, al llegar el esperado momento de su enfrentamiento en el ring, Yina Calderón sorprendió a todos al retirarse apenas 10 segundos después de iniciado el combate, dejando al público completamente decepcionado.

Artículos relacionados

La sorpresiva decisión desató el caos dentro del Coliseo MedPlus de Bogotá, donde cientos de asistentes comenzaron a lanzar botellas y comida en señal de molestia, especialmente porque este era uno de los duelos más esperados del evento.

Yina Calderón abandonó en el primer asalto.
Yina Calderón se retiró del enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el primer asalto. (Foto Canal RCN)

Horas más tarde, Yina Calderón se jactó por medio de sus redes sociales de que había tenido un enfrentamiento muy agotador, ocasionando aún más la furia de los internautas, quienes por medio de las redes sociales expresaron su molestia en contra de la influenciadora.

¿Cuáles fueron las imágenes que La Jesuu compartió del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

A raíz de toda la polémica que Yina Calderón desató al abandonar el ring de boxeo sin siquiera demostrar el resultado de su entrenamiento y pese a sus constantes afirmaciones de que podría vencer a Andrea Valdiri, La Jesuu aprovechó para compartir con sus seguidores unas imágenes que describió como “escenas eliminadas del enfrentamiento entre Valdiri y Yina”.

Artículos relacionados

En un video en el que destaca su característico sentido del humor, La Jesuu recreó el enfrentamiento entre ambas influenciadoras junto a un amigo cercano, con el fin de burlarse de la actitud que tomó Calderón tras abandonar el ring, luego de haber asegurado en varias ocasiones que era “calle” y que saldría del lugar “en ambulancia o como ganadora”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Así fue la última noche de Manelyk junto a Karina García en Colombia

Manelyk González cerró su visita a Colombia con una noche de risas, música y amistad junto a Karina García y Yaya que encantó a todos sus seguidores.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García Karely Ruiz

Karely Ruiz sorprende con nuevo look tras su victoria en Stream Fighters 4

Karely Ruiz celebró su victoria en Stream Fighters 4 con una transformación inesperada que dejó a todos sus seguidores intrigados.

El anillo de Aida Victoria en reciente video que genera sospechas de compromiso Aída Victoria Merlano

¿Aida Victoria Merlano comprometida? El detalle de su anillo que desató rumores en redes

Aida Victoria Merlano causó revuelo por un video en el que lució un anillo que despertó sospechas.

Lo más superlike

El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será? Talento nacional

El Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años en Bogotá: ¿dónde y cuándo será?

El Cartagena Festival de Música llega con un importante concierto en la ciudad de Bogotá por la celebración de sus 20 años.

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Valentina Taguado confiesa momento incómodo con Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló por qué Claudia Bahamón la llamó inmadura en MasterChef Celebrity Colombia

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?