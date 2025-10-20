¿Aida Victoria Merlano comprometida? El detalle de su anillo que desató rumores en redes

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien suele compartir momentos de su vida y videos de humor, sorprendió con una publicación en la que dejó ver un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Aida Victoria Merlano mostró su anillo de compromiso en su más reciente video?

La influencer barranquillera, en su cuenta de TikTok donde suma más de dos millones de seguidores, publicó un video en el que aparece concentrada mientras escucha las indicaciones de alguien. En el fondo se alcanza a oír la voz de un hombre hablando.

Aida Victoria Merlano causó revuelo por un video en el que lució un anillo que despertó sospechas. (Foto: Canal RCN)

Con su característico humor, Aida parece entender todo con gestos de la mano, pero finalmente dice entre risas: “O sea, ¿sigo y voy preguntando?”. En el clip solo se alcanza a ver su rostro y una de sus manos cerca de la boca.

Aunque el video de Aida tenía un tono humorístico, lo que realmente llamó la atención fue el lujoso anillo que llevaba en el dedo anular: una pieza plateada adornada con varios diamantes y una piedra zircón negra.

Por supuesto, el detalle no pasó inadvertido y los comentarios no se hicieron esperar: “Para mí, ella está presumiendo el anillo y nadie se da cuenta”, escribió un usuario en redes.

¿Aida Victoria Merlano y Camilo Méndez tienen un nuevo romance?

Además, varios internautas señalaron que la voz que se escucha de fondo podría ser la de Camilo Méndez, con quien la barranquillera ha sido relacionada en los últimos días.

Artículos relacionados Karely Ruiz Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

Recientemente Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia luego de ser vista en una cita romántica con el cantante, tras confirmar su ruptura con el padre de su hijo, Juan David Tejada.

En las imágenes compartidas en redes sociales por el cantante, ambos aparecen disfrutando de una cena con rosas y música en vivo, mientras él le canta a la creadora de contenido.

Aida Victoria Merlano causó revuelo por un video en el que lució un anillo que despertó sospechas. (Foto: Canal RCN)

Por lo que Aida Victoria respondió con humor, advirtiéndole que no siguiera con esos gestos porque podría terminar enamorándola.

Por supuesto esta publicación desató todo tipo de comentarios entre los seguidores, quienes especulan sobre un posible nuevo romance con la influencer barranquillera y el cantante.