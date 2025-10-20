Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

Karely Ruiz sorprendió a todos con un comentario sobre Karina García en Stream Fighters que se volvió viral.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Confesión viral de Karely Ruiz sobre Karina García. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Luego del esperado enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García en Stream Fighters, la influencer mexicana sorprendió con una inesperada confesión sobre su relación con la modelo paisa.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en Stream Fighters durante el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Los nombres de Karina García y Karely Ruiz han sido tema de conversación durante semanas, y se han viralizado numerosos videos de las dos influencers hablando del tema y mostrando sus entrenamientos.

En esta ocasión, un clip de la mexicana generó todo tipo de reacciones por su confesión antes de la p3lea de boxeo.

Artículos relacionados

El pasado sábado se llevó a cabo el esperado evento, que reunió a numerosas personalidades del mundo digital, convocadas por el streamer colombiano conocido como Westcol.

Aunque la paisa dejó todo en el ring, Karely Ruiz logró imponerse y ganarle a Karina García dejándola sin aire.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Confesión viral de Karely Ruiz sobre Karina García. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto las reacciones tras la derrota de Karina han sido muchas y aunque la paisa se mostró muy emocionada por su primera vez en el cuadrilátero y posterior festejando con sus amigos en el after del evento.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre Karina García previo al enfrentamiento en Stream Fighters?

El video en el que Karely Ruiz habla de Karina García se volvió viral. Previo al enfrentamiento, durante un en vivo, la mexicana respondió a las preguntas de sus seguidores; uno de ellos le preguntó si ya habían hablado.

Artículos relacionados

Sin dudar, Karely respondió con una sonrisa: “La verdad no, no hay nada de qué hablar por el momento”.

Al parecer, esto ocurrió antes de su primer encuentro, cuando debían pesarse y presentarse. Posteriormente, añadió: “Ya después de la p3lea, ahora sí nos hacemos amigas, mientras somos rivales”.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Confesión viral de Karely Ruiz sobre Karina García. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, su comentario generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, muchos de ellos apoyando la idea: “Recuerda, las lindas con las lindas serían muy buenas amigas”; “Deberían ser amigas, México y Colombia se llevan muy bien”; “Pueden ser muy buenas amigas las dos”.

En cambio, otros compararon la rivalidad entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, sugiriendo que eso habría hecho más emocionante el encuentro: “Nada, Karely, no tienes que hablar con esa mujer”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo Talento nacional

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Daniela Álvarez se lloró al hablar de su expareja Lenard Vanderaa y rompió el silencio sobre rumores en redes sociales.

Andrea Valdiri y Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri fue clara con Yina tras su enfrentamiento: "que saque mi nombre de su boca"

Andrea Valdiri dedicó contundente mensaje a Yina Calderón tras su polémico enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Altafulla

La respuesta del mánager de Altafulla que desató polémica tras el enfrentamiento de Karina García

Carlos Rueda, mánager de Altafulla, respondió con firmeza a una particular pregunta sobre Karina García y el cantante.

Lo más superlike

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Verónica Giraldo compartió un video donde Karol G y su hermana Jessica cantan juntas, mostrando la conexión y el talento que une a las Giraldo.

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?