Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

Luego del esperado enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García en Stream Fighters, la influencer mexicana sorprendió con una inesperada confesión sobre su relación con la modelo paisa.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Qué pasó en Stream Fighters durante el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Los nombres de Karina García y Karely Ruiz han sido tema de conversación durante semanas, y se han viralizado numerosos videos de las dos influencers hablando del tema y mostrando sus entrenamientos.

En esta ocasión, un clip de la mexicana generó todo tipo de reacciones por su confesión antes de la p3lea de boxeo.

El pasado sábado se llevó a cabo el esperado evento, que reunió a numerosas personalidades del mundo digital, convocadas por el streamer colombiano conocido como Westcol.

Aunque la paisa dejó todo en el ring, Karely Ruiz logró imponerse y ganarle a Karina García dejándola sin aire.

Confesión viral de Karely Ruiz sobre Karina García. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto las reacciones tras la derrota de Karina han sido muchas y aunque la paisa se mostró muy emocionada por su primera vez en el cuadrilátero y posterior festejando con sus amigos en el after del evento.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre Karina García previo al enfrentamiento en Stream Fighters?

El video en el que Karely Ruiz habla de Karina García se volvió viral. Previo al enfrentamiento, durante un en vivo, la mexicana respondió a las preguntas de sus seguidores; uno de ellos le preguntó si ya habían hablado.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Patricia se defiende tras fuerte diferencia con Valentina en MasterChef: “La culpable soy solo yo”

Sin dudar, Karely respondió con una sonrisa: “La verdad no, no hay nada de qué hablar por el momento”.

Al parecer, esto ocurrió antes de su primer encuentro, cuando debían pesarse y presentarse. Posteriormente, añadió: “Ya después de la p3lea, ahora sí nos hacemos amigas, mientras somos rivales”.

Confesión viral de Karely Ruiz sobre Karina García. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, su comentario generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, muchos de ellos apoyando la idea: “Recuerda, las lindas con las lindas serían muy buenas amigas”; “Deberían ser amigas, México y Colombia se llevan muy bien”; “Pueden ser muy buenas amigas las dos”.

En cambio, otros compararon la rivalidad entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, sugiriendo que eso habría hecho más emocionante el encuentro: “Nada, Karely, no tienes que hablar con esa mujer”.