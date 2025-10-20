Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?

Detalles del proceso que hizo Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación
Esto es la deshidratación en el boxeo/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiri tuvo que someterse a un proceso de deshidratación para poder enfrentarse en el ring de boxeo contra la empresaria Yina Calderón.

La deshidratación en el boxeo es bastante común, debido a que los competidores deben tener un peso similar para que el combate sea equitativo.

Esto es deshidratarse en el boxeo

Este proceso "lo que buscan realmente es una bajada de peso sin perder grasa ni fuerza. Es decir, una deshidratación bien hecha", según se explica en el sitio web de la escuela de boxeo profesional 21 boxing.

Asimismo, detallan que para poder hacer este proceso en corto tiempo se suele someter al deportista a una alimentación limitada y a sudar líquidos a través de diferentes plásticos, sauna, trajes térmicos, entre otros.

Cabe destacar que, aunque esta cláusula la tiene la Federación Internacional de Boxeo en su reglamento, no es recomendable, pues puede traer riesgos a la salud.

"La mayoría de los boxeadores saben que para poder dar el peso, necesitan deshidratarse antes de subir al ring. Sin embargo, esta práctica puede ser peligrosa y tener consecuencias graves para la salud de los boxeadores", aseguran en el club de boxeo de España El Boxing Club Cidade de Lugo.

¿Por qué Andrea Valdiri tuvo que hacer deshidratación para combatir contra Yina Calderón?

La barranquillera tuvo que hacer este proceso deshidratación, el cual plasmó en sus redes sociales, para lograr tener un peso similar al de su rival Yina Calderón, quien constantemente señaló que si ella no llegaba al peso acordado no se enfrentaría con ella, pues no le dejaría ganar por ello debido a que tenía otras ventajas como su estatura y ser deportista desde hace mucho años.

Andrea Valdiri se deshidrato para competir contra Yina Calderón

La influenciadora señaló con humor que se sentía "en los huesos" de lo delgada que estaba, pero demostró disciplina, razón por la que fue elogiada por sus fanáticos.

Es importante señalar que, Andrea Valdiri confesó a sus fanáticos en redes sociales que ese proceso no es recomendado, por lo que, lo hizo bajo el acompañamiento de un profesional.

