Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Colombia enciende la tradición con el Día de las Velitas, este es su verdadero origen

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos iluminan calles y hogares con velas y faroles, una costumbre que une fe, familia y cultura.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Día de las Velitas en Colombia
La tradición del Día de las Velitas es uno de los momentos que marcan el inicio de la Navidad en Colombia. (Foto: Freepik)

El Día de las Velitas es una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia y marca el inicio oficial de la temporada navideña.

Artículos relacionados

Cada 7 de diciembre, desde la tarde hasta la noche, familias enteras se reúnen para encender velas y faroles en ventanas, balcones, andenes y parques, creando un espectáculo de luz que simboliza esperanza, unión y gratitud.

Este es el origen del Día de las Velitas en Colombia

La tradición tiene raíces religiosas. El 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y la víspera, el 7 de diciembre, se convirtió en una fecha especial para rendir homenaje a la Virgen.

En 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, y desde entonces, los fieles comenzaron a encender velas como símbolo de luz y pureza. Con el tiempo, esta práctica se transformó en una costumbre cultural que hoy trasciende lo religioso, convirtiéndose en un ritual de unión familiar y alegría colectiva.

Artículos relacionados

Así son las costumbres más tradicionales en Colombia en el día de las Velitas

La esencia de esta festividad está en compartir. Las familias preparan espacios iluminados con velas de colores y faroles artesanales, algunos hechos en casa con papel celofán, cartón o madera. Se acostumbra a acompañar la jornada con música navideña, rezos y platos típicos como buñuelos, natilla y chocolate caliente. En muchos barrios, los vecinos se organizan para decorar calles completas, convirtiendo la noche en un verdadero festival de luz y alegría.

Además, es común que las personas hagan peticiones y agradecimientos mientras encienden cada vela, una práctica que refuerza el sentido espiritual de la fecha. En ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, se realizan eventos masivos con alumbrados y conciertos, que atraen tanto a locales como a turistas.

Día de las Velitas, una tradición que une a todos los colombianos

El Día de las Velitas no solo ilumina las calles, sino también los corazones. Es el momento perfecto para reflexionar, agradecer y compartir con seres queridos. Aunque la celebración ha evolucionado con el tiempo, su esencia permanece intacta: encender la luz como símbolo de esperanza y amor.

Artículos relacionados

Para este día, las autoridades acompañan con seguridad a los ciudadanos en diferentes regiones de Colombia y así mismo, hacen un especial llamado a vivir la fiesta en familia, en paz y sin excesos, también restringiendo el uso de pólvora en niños y adultos para evitar hechos que lamentar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Grupo Niche Talento nacional

El Grupo Niche lamentó el fallecimiento de Rafael Ithier: “Se nos va un maestro”

El fundador de El Gran Combo de Puerto Rico falleció a los 99 años, dejando un legado que marcó generaciones, las cuales lamentan su partida.

Fuentes cercanas al artista afirmaron que tenía neumonía. Talento internacional

Murió leyenda de la salsa: fundó una de las agrupaciones más icónicas de Latinoamérica

Uno de los mayores referentes de la salsa, que tenía 99 años, falleció este sábado 6 de diciembre en Puerto Rico.

Así se escucha el himno del Mundial 2026 Copa Mundial

Así suena el himno del Mundial 2026: seguidores piden que mejor Shakira lo componga

El himno oficial del Mundial 2026 se dio a conocer, pero varios fanáticos no la aprobaron y piden que Shakira lo componga.

Lo más superlike

Katy Perry oficializó su romance con Justin Trudeau con una publicación en redes. Talento internacional

Katy Perry confirmó que está muy enamorada de Justin Trudeau: así lo presumió

Katy Perry compartió su primera publicación con su nueva pareja, Justin Trudeau, y sus fans quedaron encantados.

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?