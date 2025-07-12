El Día de las Velitas es una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia y marca el inicio oficial de la temporada navideña.

Cada 7 de diciembre, desde la tarde hasta la noche, familias enteras se reúnen para encender velas y faroles en ventanas, balcones, andenes y parques, creando un espectáculo de luz que simboliza esperanza, unión y gratitud.

Este es el origen del Día de las Velitas en Colombia

La tradición tiene raíces religiosas. El 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y la víspera, el 7 de diciembre, se convirtió en una fecha especial para rendir homenaje a la Virgen.

En 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, y desde entonces, los fieles comenzaron a encender velas como símbolo de luz y pureza. Con el tiempo, esta práctica se transformó en una costumbre cultural que hoy trasciende lo religioso, convirtiéndose en un ritual de unión familiar y alegría colectiva.

Así son las costumbres más tradicionales en Colombia en el día de las Velitas

La esencia de esta festividad está en compartir. Las familias preparan espacios iluminados con velas de colores y faroles artesanales, algunos hechos en casa con papel celofán, cartón o madera. Se acostumbra a acompañar la jornada con música navideña, rezos y platos típicos como buñuelos, natilla y chocolate caliente. En muchos barrios, los vecinos se organizan para decorar calles completas, convirtiendo la noche en un verdadero festival de luz y alegría.

Además, es común que las personas hagan peticiones y agradecimientos mientras encienden cada vela, una práctica que refuerza el sentido espiritual de la fecha. En ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, se realizan eventos masivos con alumbrados y conciertos, que atraen tanto a locales como a turistas.

Día de las Velitas, una tradición que une a todos los colombianos

El Día de las Velitas no solo ilumina las calles, sino también los corazones. Es el momento perfecto para reflexionar, agradecer y compartir con seres queridos. Aunque la celebración ha evolucionado con el tiempo, su esencia permanece intacta: encender la luz como símbolo de esperanza y amor.

Para este día, las autoridades acompañan con seguridad a los ciudadanos en diferentes regiones de Colombia y así mismo, hacen un especial llamado a vivir la fiesta en familia, en paz y sin excesos, también restringiendo el uso de pólvora en niños y adultos para evitar hechos que lamentar.