Greeicy le da la bienvenida a la Navidad junto a Mike Bahía y su hijo Kai en un emocionante video

Greeicy Rendón, una de las voces más queridas de la música latina, dio inicio a la temporada navideña con una publicación que desató ternura y elogios en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video donde aparece junto a su pareja, el también artista Mike Bahía, y su hijo Kai, disfrutando de un paseo en camioneta rumbo a un destino desconocido.

Greeicy le da la bienvenida a la navidad con video junto a su hijo Kai y Make Bahía

En las imágenes se aprecia a la familia en un ambiente relajado, rodeada de paisajes verdes, mientras la melena de Kai se mueve libremente con el viento, robándose todas las miradas. La espontaneidad del pequeño se convirtió en el centro de los comentarios, con seguidores que no dudaron en destacar su carisma y energía natural.

El video está acompañado por la canción “Curándote”, uno de los temas más recientes de Greeicy, que ella misma aprovechó para recomendar como banda sonora perfecta para esta época del año:

“AHORA SI EMPEZÓ DICIEMBRE 🎄

Esta canción nos tiene en pura gozadera 💃🏻🦋

Esta canción me huele a buñuelo a natilla.

Pónganla hoy pa que sientan el poder.”

La publicación rápidamente se llenó de mensajes positivos: “Nunca había tenido una canción navideña favorita en diciembre que no sea de Navidad hasta que llegó esta 😍🎄”, “Que hermosaaaaa canción para disfrutarla estas fiestas en familia, gracias por CURARNOS con tu música”, “Mi villancico favorito si señores”, “Que niño tan hermoso bueno y la familia divina”.

Greeicy Rendón sigue trabajando en su música, aun en Navidad

Este gesto confirma el estilo auténtico y cercano que caracteriza a la cantante, quien suele compartir momentos reales con sus seguidores, mostrando que la fama no está reñida con la sencillez y el amor familiar. Además, la elección de “Curándote” como acompañamiento musical refuerza el mensaje de bienestar y conexión emocional que Greeicy promueve en sus redes.

Con esta publicación, la artista no solo celebra la Navidad, sino que también reafirma la importancia de disfrutar los pequeños momentos, esos que se convierten en recuerdos imborrables. Y, sin duda, Kai, con su melena al viento y su sonrisa espontánea, se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta historia que enamora a todos.