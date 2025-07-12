Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy le da la bienvenida a la Navidad junto a Mike Bahía y su hijo Kai en un emocionante video

Greeicy compartió un momento familiar lleno de alegría, acompañado de su canción “Curándote”, invitando a sus fans a disfrutar la temporada.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Reeicy Rendón, Mike Bahía
La cantante mostró con emoción un tierno video de su familia, disfrutando de un paseo al aire libre. (Foto: Ivan Apfel / Getty Images via AFP)

Greeicy Rendón, una de las voces más queridas de la música latina, dio inicio a la temporada navideña con una publicación que desató ternura y elogios en redes sociales.

Artículos relacionados

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video donde aparece junto a su pareja, el también artista Mike Bahía, y su hijo Kai, disfrutando de un paseo en camioneta rumbo a un destino desconocido.

Greeicy le da la bienvenida a la navidad con video junto a su hijo Kai y Make Bahía

En las imágenes se aprecia a la familia en un ambiente relajado, rodeada de paisajes verdes, mientras la melena de Kai se mueve libremente con el viento, robándose todas las miradas. La espontaneidad del pequeño se convirtió en el centro de los comentarios, con seguidores que no dudaron en destacar su carisma y energía natural.

El video está acompañado por la canción “Curándote”, uno de los temas más recientes de Greeicy, que ella misma aprovechó para recomendar como banda sonora perfecta para esta época del año:

“AHORA SI EMPEZÓ DICIEMBRE 🎄
Esta canción nos tiene en pura gozadera 💃🏻🦋
Esta canción me huele a buñuelo a natilla.
Pónganla hoy pa que sientan el poder.”

La publicación rápidamente se llenó de mensajes positivos: “Nunca había tenido una canción navideña favorita en diciembre que no sea de Navidad hasta que llegó esta 😍🎄”, “Que hermosaaaaa canción para disfrutarla estas fiestas en familia, gracias por CURARNOS con tu música”, “Mi villancico favorito si señores”, “Que niño tan hermoso bueno y la familia divina”.

 

Greeicy Rendón sigue trabajando en su música, aun en Navidad

Este gesto confirma el estilo auténtico y cercano que caracteriza a la cantante, quien suele compartir momentos reales con sus seguidores, mostrando que la fama no está reñida con la sencillez y el amor familiar. Además, la elección de “Curándote” como acompañamiento musical refuerza el mensaje de bienestar y conexión emocional que Greeicy promueve en sus redes.

Artículos relacionados

Con esta publicación, la artista no solo celebra la Navidad, sino que también reafirma la importancia de disfrutar los pequeños momentos, esos que se convierten en recuerdos imborrables. Y, sin duda, Kai, con su melena al viento y su sonrisa espontánea, se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta historia que enamora a todos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Perry oficializó su romance con Justin Trudeau con una publicación en redes. Talento internacional

Katy Perry confirmó su romance con Justin Trudeau: así lo presumió

Katy Perry compartió su primera publicación con su nueva pareja, Justin Trudeau, y sus fans quedaron encantados.

Maía Talento nacional

Maía ilumina el Día de las Velitas cantando un clásico navideño que enamoró a sus seguidores

La cantante Maía dio la bienvenida a la Navidad y el día de las Velitas con una interpretación que desató elogios por su voz y talento.

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao de vacaciones con su novio, Daniel Sepúlveda. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao: “simplemente espectacular”

Andrea Valdiri no solo enamoró a sus fans con su belleza y la de su figura, sino también con la de los paisajes en los que posó.

Lo más superlike

Día de las Velitas en Colombia Talento nacional

Colombia enciende la tradición con el Día de las Velitas, este es su verdadero origen

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos iluminan calles y hogares con velas y faroles, una costumbre que une fe, familia y cultura.

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?