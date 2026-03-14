Fernando Solórzano y Lorena Altamirano se fueron de viaje tras el paso de ella por La casa de los famosos Colombia. Los actores se dejaron ver felices y muy enamorados en una publicación que compartió el caleño.

¿A qué lugar viajaron El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano tras La casa de los famos?

Lorena estuvo casi dos meses en el reality, siguiendo los pasos de ‘El Flaco’ que se destacó por su desempeño en la segunda temporada. El actor, contra todo pronóstico, se metió en el Top 10 y brilló por su rol como estratega.

Al salir de la competencia en esta tercera temporada, Lorena manifestó que tenía anhelos de ir al mar, pues sentía que era el mejor lugar para recargar energías y así se lo pudo cumplir ‘El Flaco’ Solórzano.

A través de su cuenta de Instagram, donde ya superó el millón de seguidores, Solórzano compartió un video donde mostró el momento en que recorre una playa de Santa Marta junto a la actriz caleña.



“Llegamos al mar, justo lo que yo necesitaba”, expresó Lorena mientras sonreía y se abrazada hacia el actor.

Los seguidores de la pareja comentaron la publicación y lo desearon lo mejor a ambos en esta nueva etapa. Cabe destacar que antes de terminar el año se podrían casar. El actor le pidió matrimonio previo al ingreso de ella a La casa de los famosos.

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Durante la estancia de Lorena en el reality, ‘El Flaco’ Solórzano la apoyó incondicionalmente, también la defendió de quienes la tildaban de “mueble”. La participación de Altamirano fue cuestionada, de hecho, fue eliminada tras apenas obtener un 3%.

El Flaco Solórzano visitó a Lorena Altamirano durante un "congelado". Foto: RCN

En las primeras semanas, Lorena fue respaldada por los fans y así se evidenció cuando se enfrentó a su primer cuarto de eliminación. La mujer salió airosa y logró seguir en competencia, sin embargo, a medida que pasó el tiempo el respaldo se fue evaporando y al final solo un 3% apoyó su continuidad en La casa.

¿Lorena Altamirano no se la llevaba bien con Melissa Gate?

Tras su salida de La casa de los famosos, Lorena Altamirano fue consultada por su relación con Melissa Gate y si su distanciamiento tendría que ver con su eliminación definitiva.

Al respecto, la caleña contó que no era amiga de Melissa, pues la verdadera amistad era con ‘El Flaco’ Solórzano. Aunque Lorena le agradeció porque, en parte, por ella pudo ingresar al reality, dejó claro que su contacto era mínimo.

Lorena Altamirano aclaró que no era tan amiga de Melissa Gate como si lo es 'El Flaco' Solórzano / (Fotos del Canal RCN)

Cabe destacar que, en la segunda temporada, Melissa mencionó en varias ocasiones a Lorena, haciendo énfasis además en las chanclas que siempre usaba el actor. Todo ello le abrió el camino a la actriz y pudo tener su lugar en la competencia, sumando una gran experiencia, pese a las críticas que surgieron en redes sociales.

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Fernando Solórzano y Lorena están juntos de nuevo y ahora cuentan los días para celebrar su matrimonio. La fecha no está confirmada, pero el actor ha dejado entrever que sería en los últimos meses de este 2026.