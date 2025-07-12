Juliana Galvis anunció el cierre de grabaciones de ‘Las de siempre’ y le dio la bienvenida a la Navidad

Juliana Galvis regresa con fuerza a la pantalla en Las de siempre, la nueva producción del Canal RCN que reunió a un elenco estelar encabezado por ella, junto a Verónica Orozco, Viña Machado y Diana Wiswell, entre otros.

Artículos relacionados Verónica Orozco Verónica Orozco sorprende al revelar si tendría dos matrimonios y divierte en redes: esto dijo

Esta serie promete explorar un tema poco frecuente en la televisión: la vida después de los cuarenta, a través de las historias de cuatro amigas que enfrentan un entorno en transformación cuando llegan a cierta edad. La complicidad de las protagonistas, también se trasladó a la vida real y así lo demostró Juliana Galvis, quien compartió un emotivo post en Instagram, donde agradeció por el proyecto y las personas que se encontró en ‘Las de siempre’, dándole una formal bienvenida a la Navidad.

La emotiva despedida en Instagram que Juliana Galvis le dio a ‘Las de siempre’

En su cuenta personal de Instagram, Juliana compartió una foto junto al elenco, Viña Machado, Verónica Orozco, Diana Wiswell y otros, donde anunció el fin de las grabaciones con un mensaje que encantó a sus seguidores:

“Se acabó la grabación… y empezamos a celebrar (la vida, la fortuna de tenernos, la navidad). Hoy todavía tengo la risa pegada, los ojos brillantes y el corazón a reventar. ✨💛 Las de Siempre no fue solo un proyecto: fue un viaje, un hogar, una escuela, un motorcito de felicidad… Y lo que viene… ay, lo que viene está precioso.”

Con este mensaje, Galvis compartió no solo el cierre de un ciclo profesional, sino una celebración de compañerismo, gratitud y esperanza.

Lo que viene para el Canal RCN en el 2026

Tras cerrar con agradecimiento este ciclo de grabación, y muy pronto el estreno, Juliana abrió la expectativa de lo que los televidentes se encontrarán en sus pantallas. Su post refleja no solo el fin de las grabaciones, sino el comienzo de un vínculo emocional con el espectador, que tendrá la oportunidad de seguirlas en este viaje televisivo de sororidad, madurez y segundas oportunidades.

Artículos relacionados Viña Machado Viña Machado habla del reto de recrear un personaje de Cien años de soledad

Con su talento, experiencia y sensibilidad, Juliana Galvis se perfila como una pieza clave en ‘Las de siempre’, lista para impactar y emocionar al público en esta apuesta que celebra la vida después de los cuarenta.