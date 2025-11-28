Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Verónica Orozco sorprende al revelar si tendría dos matrimonios y divierte en redes: esto dijo

Verónica Orozco fue consultada sobre si tendría dos matrimonios al mismo tiempo y su respuesta llamó la atención en redes.

Verónica Orozco sorprende al revelar si tendría dos matrimonios
Verónica Orozco fue consultada sobre si tendría dos matrimonios al mismo tiempo / (Foto de Freepik y Canal RCN)

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Verónica Orozco, protagonista de Simplemente Alicia, una producción de Estudios RCN, sorprendió a los seguidores al responder si alguna vez tendría dos matrimonios.

¿Qué dijo Verónica Orozco sobre tener dos matrimonios?

Durante la interacción, un usuario le preguntó si alguna vez tendría dos matrimonios. Orozco sorprendió con su reacción inmediata, dejando en evidencia la diferencia entre su vida real y la de Alicia, el personaje que interpretó recientemente en una serie.

“No, jamás. No sería capaz. Alicia, ¿cómo haces? No, qué cansancio. Imposible. No, no, no.”


Su respuesta y los gestos de angustia que acompañaron sus palabras generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde varios internautas afirmaron que el comentario reflejaba la presión emocional que implicaría sostener dos matrimonios en la vida real.

¿Por qué le hicieron esa pregunta a Verónica Orozco?

En Simplemente Alicia, Orozco interpreta a Alicia Fernández, una mujer con una doble vida matrimonial. En la historia está casada con Alejo Valdés (Michel Brown), un escritor que representa la estabilidad. Al mismo tiempo, mantiene otro matrimonio con Pablo (Sebastián Carvajal), un exsacerdote que pone en riesgo su tranquilidad.

¿Por qué le hicieron esa pregunta a Verónica Orozco?
En Simplemente Alicia, Orozco interpreta a una mujer con una doble matrimonio / (Foto de Netflix)

La ficción gira alrededor del intento de Alicia por sostener ambos vínculos sin que sus esposos lo descubran. La protagonista navega entre el afecto, la culpa y las consecuencias de mentir. Este conflicto ha llevado a que los espectadores busquen comparar la vida real de Orozco con la experiencia del personaje.

¿Qué relaciones sentimentales ha tenido Verónica Orozco?

En su vida personal, Verónica Orozco estuvo casada con el periodista Martín de Francisco entre 2007 y 2011. Después mantuvo una relación con Juan Sebastián Restrepo, con quien tuvo a su hija Violeta en 2012. En entrevistas, la actriz mencionó que con el tiempo “las diferencias y dificultades se hicieron presentes”.

Las relaciones sentimentales de Verónica Orozco / (Foto del Canal RCN)
Las relaciones sentimentales de Verónica Orozco / (Foto del Canal RCN)

También ha comentado que atravesó una etapa de “tusa dentro de la relación” y que el proceso de separación fue “una prueba muy dura” que la llevó a conocerse más y a asumir espacios de soledad en los cuales pudo encontrarse a sí misma.

Orozco aseguró que, pese a la ruptura, Restrepo es un “gran padre” y ambos se apoyan en la crianza de su hija. En redes destacan que, desde ese entonces, Verónica no ha vuelto a presumir ninguna relación y se mantiene enfocada en su vida personal y profesional.

