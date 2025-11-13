La banda sonora de Simplemente Alicia conquista a Netflix: encuentra todas las canciones aquí
La banda sonora de Simplemente Alicia, que acompaña la doble vida de Alicia, se ha convertido en un fenómeno musical.
Desde su estreno el 5 de noviembre del 2025, Simplemente Alicia se ha posicionado como una de las series colombianas más vistas en Netflix. Más allá de su historia diferencial, su banda sonora ha logrado capturar la atención de los espectadores, convirtiéndose en un fenómeno de redes sociales.
¿Qué canciones son las más escuchadas de Simplemente Alicia?
La serie, producida por RCN Estudios y disponible en Netflix, combina distintos géneros musicales que reflejan las emociones de Alicia, la protagonista interpretada por Verónica Orozco. Entre los temas más comentados se encuentran:
- “Mujer de todos, mujer de nadie” – Daniela Romo
- “Mentiras” – Daniela Romo
- “Desesperada” – Marta Sánchez
- “Amor completo” – Mon Laferte
Además, la serie incluye canciones de artistas como Joe Arroyo, Maná, Rodolfo Aicardi y Fruko y Sus Tesos, creando atmósferas que van desde la alegría y celebración hasta la nostalgia y reflexión. Todas las canciones de Simplemente Alicia se pueden escuchar en la playlist oficial de Spotify.
¿La música de ‘Simplemente Alicia’ influye en la serie?
Según los seguidores y críticos de la producción, la selección musical de Ricardo Dávila funciona como un hilo conductor que dirige el ritmo de la historia. Cada canción acompaña momentos específicos de la trama, desde las decisiones más arriesgadas de Alicia hasta las interacciones con sus dos esposos.
Por otra parte, los internautas destacan que la banda sonora no solo complementa las escenas, sino que también potencia la conexión emocional con la protagonista y los conflictos que enfrenta.
¿Cuál ha sido el impacto de ‘Simplemente Alicia’ en Colombia y en Netflix?
Simplemente Alicia debutó a inicios de noviembre y rápidamente se ubicó en el primer puesto de las series más vistas en Colombia. La historia de una mujer que decide vivir un amor libre y mantener dos matrimonios, ha generado amplias conversaciones en redes sociales.
Los internautas afirman que, además del argumento, la música se ha convertido en uno de los aspectos más comentados y compartidos, consolidando la serie como un fenómeno cultural y musical.
Con 19 capítulos, un elenco destacado y una producción que combina talento colombiano con dirección y supervisión musical especializada, Simplemente Alicia continúa sorprendiendo a quienes buscan una narrativa diferente acompañada de una banda sonora que tampoco pasa desapercibida.