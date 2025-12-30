Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valerie de la Cruz dejó pistas sobre cómo se mostrará en La casa de los famosos 3: "Soy frentera"

Valerie de la Cruz, conocida como La Beba, reveló cómo se mostrará realmente en La casa de los famosos Colombia 2026.

Valerie de la Cruz reveló cómo se mostrará en La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Luego de confirmar su participación en La casa de los famosos 2026, Valerie de la Cruz, conocida como “La Beba”, ha compartido algunos detalles que permiten anticipar cómo podría ser su paso por el reality.

¿Qué ha dicho La Beba sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Valerie ha reconocido que tiene un carácter fuerte y que, aunque no busca conflictos ni situaciones de tensión, le resulta complejo adaptarse a ciertas normas. Según ha explicado, su estrategia inicial será mantenerse fiel a sus ideales y a su esencia, dejando claro que una de sus principales motivaciones es demostrar que no se define por comentarios externos.

La Beba habló sobre su participación en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Asimismo, señaló que esta participación será distinta a sus experiencias anteriores en realities, ya que está dispuesta a defender su forma de pensar y a manifestar su postura cuando no esté de acuerdo con alguna acción dentro de la convivencia. Su intención es actuar de manera coherente con lo que considera correcto y mantenerse firme a sus principios.

¿Cómo se mostrará La Beba en La casa de los famosos?

A través de sus historias de Instagram, La Beba explicó que esta nueva experiencia le permitirá mostrar su lado artístico, una parte de su personalidad que considera importante. Indicó que disfruta actividades como bailar, cocinar y actuar de manera espontánea, y que existen habilidades y talentos que no ha expuesto ni siquiera en sus redes sociales.


No obstante, también aclaró que mantiene rasgos de su personalidad que han sido visibles en otros momentos. Afirmó que sigue siendo una persona directa y honesta, características que considera parte fundamental de su esencia.

¿Quiénes participarán en La casa de los famosos 3?

Valerie de La Cruz integra la lista de participantes confirmados para La casa de los famosos 2026, un grupo de nombres que continúa tomando forma y del que hacen parte las siguientes celebridades:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torres
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz
  • Alejandro Estrada
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Manuela Gómez
  • Campanita
  • Juanse Laverde
  • Renzo Meneses
  • Valerie de La Cruz “Beba”
  • Jay Torres
Participantes de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Los internautas siguen pendientes de lo que sucederá con los participantes que ingresarán al reality, el cual se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

