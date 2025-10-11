Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

En las últimas horas, miles de internautas han expresado su preocupación tras un grave accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Los Troncos, en Piedecuesta, Santander.

Además, se viralizó un video a través de las diferentes plataformas digitales en las que se evidencia un complicado accidente de tránsito en el que un motociclista chocó con un automóvil y esto le costó su vida.

El pasado 9 de noviembre, se viralizó un video a través de las diferentes redes sociales en el que se evidenció un grave accidente de tránsito en el municipio de Piedecuesta, Santander.

¿Quién era John Fredy Martínez? | Foto: Freepik

De este modo, se reveló que la persona fallecida fue Jhon Freddy Martínez, quien chocó al momento de manejar su moto con un automóvil en plena vía.



Sin duda, esta noticia ha dejado un vacío por parte de todos los allegados y familiares del actor tras confirmarse la noticia de su fallecimiento.

¿Cómo se confirmó la noticia de la muerte de Jhon Freddy Martínez?

Recientemente, uno de los amigos de Jhon Freddy llamado: Andrés Correa, quien en la actualidad es actor y artista, compartió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Desde el sector audiovisual y cinematográfico de Santander y Bucaramanga, lamentamos la pérdida de nuestro amigo y compañero Jhon Freddy Martín. En estos momentos de dolor nos solidarizamos con su familia y amigos cercanos”, dice el comunicado oficial.

¿En qué se destacó Jhon Freddy Martín a lo largo de su vida?

Es clave mencionar que Jhon Freddy demostró a lo largo de su vida tener gran habilidad en el campo artístico y, también, en participar en varios cortometrajes.

¿Quién fue el reconocido actor colombiano que falleció en un accidente de tránsito? | Foto: Freepik

Según lo han informado varios allegados de Jhon, no solo tenía una gran habilidad en la actuación, sino que también, al destacarse en la producción audiovisual de varios cortometrajes.

Por el momento, varios de los seguidores y allegados del actor han lamentado el fallecimiento del actor, quien se destacó a lo largo de su vida en dejar un importante legado en el campo de las producciones audiovisuales.