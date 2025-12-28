Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere futbolista tras ingerir accidentalmente un amuleto africano en pleno partido: Esto se sabe

Fallece Igiraneza Aimé Gueric durante un partido en Burundi tras ingerir un amuleto tradicional africano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Igiraneza Aimé Gueric muere tras ingerir amuleto africano en pleno partido
Igiraneza Aimé Gueric protagoniza fatal accidente al ingerir amuleto africano en cancha. (Fotos: Freepik)

El fútbol africano se encuentra de luto luego de la muerte del centrocampista Igiraneza Aimé Gueric, jugador de Les Guêpiers du Lac, un equipo la segunda división de Burundi.

¿Qué causó la muerte del futbolista Igiraneza Aimé Gueric?

Según información de medios internacionales el futbolista falleció durante un partido de fútbol el pasado 20 de diciembre tras consumir un extraño elemento.

El jugador se encontraba disputando un encuentro de la quinta jornada de la Ligue Nationale B contra LLB Amasipiri Never Give Up cuando se desplomó luego de ingerir este elemento.

Según el reporte que se dio a conocer, el jugador perdió la vida luego de pasarse el elemento que llevaba bajo la lengua como amuleto conocido como “gris-gris”, un artículo que es usado por culturas africanas.

Igiraneza Aimé Gueric muere tras ingerir amuleto africano en pleno partido
Igiraneza Aimé Gueric protagoniza fatal accidente al ingerir amuleto africano en cancha. (Fotos: Freepik)

Testigos aseguran que Gueric llevaba el amuleto bajo la lengua antes de iniciar el partido y que, tras ingerirlo accidentalmente, comenzó a sentirse mal casi de inmediato.

Los paramédicos intentaron estabilizarlo en el campo antes de trasladarlo al hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

¿Qué es el objeto africano que le provocó la muerte al jugador?

El "gris-gris" es un amuleto tradicional africano que, según la creencia popular, protege o atrae la buena fortuna.

En varias regiones de África, los futbolistas y deportistas suelen portar este tipo de talismanes, incluso durante competencias profesionales, como una forma de protección espiritual.

Sin embargo, en este caso, el objeto se convirtió en un riesgo inesperado al ser ingerido accidentalmente durante la actividad física.

Igiraneza Aimé Gueric muere tras ingerir amuleto africano en pleno partido
Igiraneza Aimé Gueric protagoniza fatal accidente al ingerir amuleto africano en cancha. (Fotos: Freepik)

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el desconcierto de los compañeros de Gueric y la tensión del público presente en el Centro Técnico Nacional de Ngagara. Los jugadores se acercaron para intentar asistir al futbolista mientras el partido se suspendía.

Tras la difusión de los hechos, las redes sociales se llenaron de mensajes de consternación y solidaridad hacia la familia del centrocampista Igiraneza Aimé Gueric y para el equipo.

Usuarios compartieron el video del momento que por supuesto se volvió viral en diferentes plataformas digitales.

