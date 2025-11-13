¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

La actriz y empresaria colombiana Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo. La noticia se dio a conocer mediante su cuenta de Instagram, donde junto a su esposo, compartieron un mensaje lleno de emoción y gratitud por esta nueva etapa en sus vidas.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Sara Corrales está embarazada?

A través de un video, se observa a Sara Corrales junto a su esposo, Damián Pasquini, durante una ecografía en la que confirman la llegada de su primer bebé. El empresario relata el instante en que descubren la noticia, mientras la actriz, entre lágrimas, refleja la emoción que viven como pareja ante el inicio de esta nueva etapa.

El padre, quien era el narrador del video, no dudo en expresar la emoción que sintió al escuchar los primeros latidos del corazón de su bebé:

“Cada que hemos oído tu corazoncito latiendo, nos recuerdas que la vida es un milagro”.

Por su parte, Corrales expresó su gratitud por la etapa que comienza junto a su esposo y manifestó la emoción que les produce la llegada de su primer hijo. Aseguró que, aunque aún no saben si será una niña o un niño, están viviendo una de las experiencias más felices de su vida.

¿Quién es el esposo de Sara Corrales, Damián Pasquini?

Damián Pasquini es un empresario argentino de 43 años, radicado en México desde hace casi dos décadas. Es Socio Director de una compañía de marketing con más de 40 años de trayectoria, y CEO de una consultora enfocada en el mercado de Amazon.

Sara y Damián se conocieron en México gracias a amigos en común que los pusieron en contacto por chat. Según relataron a People en Español, la conexión entre ambos fue inmediata, y desde la primera cena comenzaron a hablar sobre un futuro juntos como pareja.

Él es Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales / (Foto de Freepik)

La pareja contrajo matrimonio civil en Medellín el pasado 14 de agosto del 2025 y celebró su ceremonia religiosa el 16 del mismo mes. En redes, ambos suelen compartir momentos de sus viajes y proyectos, mostrando una relación basada en la complicidad y el apoyo mutuo.

Artículos relacionados Producciones RCN La Sustituta: conoce a los actores que darán vida a los secretos más oscuros del suspenso

¿Cómo es la relación de Sara Corrales y Damián Pasquini?

Corrales, quien reside en México desde hace 13 años, ha contado que su relación con Pasquini llegó en una etapa de madurez personal. Al comprometerse en 2024, la actriz destacó que, desde que sus caminos se cruzaron, han vivido aprendizajes y momentos significativos que los han fortalecido como pareja.

La relación de Sara y Damián llegó en una etapa de madurez personal / (Foto de Freepik)

Pasquini, por su parte, ha expresado en varias ocasiones la admiración y cariño que siente por su esposa, resaltando las cualidades que más valora de ella. Ha mencionado que, aun si hubiera imaginado cómo sería su pareja ideal, nada se compararía con lo que encontró en Sara, a quien considera su mayor fortuna.

Ahora, con la llegada de su primer hijo, los seguidores de ambos celebran el comienzo de una nueva etapa llena de ilusión, mientras la pareja continúa compartiendo su alegría con quienes los han acompañado desde el inicio de su historia.