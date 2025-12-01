La Sustituta: conoce a los actores que darán vida a los secretos más oscuros del suspenso

Canal RCN presenta ‘La Sustituta’, una telenovela de suspenso que mezcla misterios, secretos y traiciones. Su elenco de primera categoría y su trama llena de giros inesperados la convierten en una de las apuestas más esperadas de la televisión colombiana.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Quiénes son los actores de La Sustituta?

El elenco central está encabezado por actores muy queridos por el público, reconocidos por su talento y su fuerza interpretativa.

Majida Issa como Eva Cortés , una empleada doméstica que planea un complot secreto contra su patrona.

, una empleada doméstica que planea un complot secreto contra su patrona. Geraldine Zivic como Victoria de Urquijo , una millonaria atormentada por su pasado y rodeada de secretos.

, una millonaria atormentada por su pasado y rodeada de secretos. Rami Herrera como Mabel Calderón, una psiquiatra obsesionada con encontrar a su paciente desaparecida.

Este es el elenco de ‘La Sustituta’ / (Foto del Canal RCN)

También hacen parte de la producción:

Juan Fernando Sánchez

Julián Román

Katherine Vélez

Luis Eduardo Arango

Carmenza Gómez

José Narváez

Andrés Suárez

Roberto Cano

Los internautas ya anticipan que detrás de cada personaje hay secretos que moverán la historia y mantendrán el suspenso al máximo.

Artículos relacionados Juliana Calderón Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

¿Qué distingue a La Sustituta de otras producciones de suspenso?

La serie destaca por sus giros inesperados y trama intensa, donde nada es lo que parece. Cada escena revela nuevas capas de misterio y mantiene a la audiencia conectada con los conflictos y secretos de los personajes.

Además, la historia explora cómo los traumas y decisiones del pasado moldean el presente de los protagonistas, ofreciendo un enfoque narrativo que combina emoción y reflexión.

La producción cuenta con altos valores de calidad técnica y estética, bajo la dirección de Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra, quienes han trabajado en reconocidas series colombianas. Su guion y dirección de nivel premium consolidan a La Sustituta como una propuesta de excelencia en el género del thriller colombiano.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Cuca Caicedo habló sobre su ruptura con Marlon Solórzano: “Siempre voy a honrar la relación”

¿Cuándo y cómo se podrá ver La Sustituta?

La telenovela se estrena el miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. por Canal RCN. En redes sociales afirman que la combinación de secretos, traiciones y giros inesperados mantendrá a los espectadores conectados desde el primer capítulo. Con cada episodio, la historia promete mantener la tensión hasta el final.

La Sustituta: gran estreno el miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. / (Foto del Canal RCN)

Esta serie, reconocida en los Premios India Catalina 2025 como Mejor Telenovela, reafirma su posición como la producción de suspenso más destacada del año. El galardón resalta su narrativa envolvente, la calidad de su producción y el talento de su elenco, consolidándola como el regreso del misterio a la televisión colombiana.