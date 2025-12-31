El agüero que cumplirá Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, para conseguir pareja en 2026

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez al hablar de un agüero que podría marcar su vida sentimental y abrirle la puerta a una nueva pareja en 2026. La confesión despertó todo tipo de reacciones.

¿Cuál es el agüero que Dayana Jaimes hará en Año Nuevo para conseguir pareja en 2026?

Una de las cosas que más han marcado la celebración de Año Nuevo desde hace décadas son los diferentes agüeros que las personas implementan una vez el reloj llega a las 12:00 a.m. del 1 de enero.

Agüeros de Año Nuevo: Tradiciones para seguir. (Foto FreePik)

Entre decenas de ellos existe uno en particular para encontrar el amor en este nuevo año que inicia, y que Dayana Jaimes implementará este 31 de diciembre del 2025: permanecer debajo de la mesa mientras suenan las campanas que anuncian el inicio del Año Nuevo.

Y es que según las creencias, el meterse debajo de una mesa podría atraer la buena suerte en el amor, especialmente si la persona quiere encontrar pareja e incluso anhela llegar al matrimonio.

"¿Y te vas a meter abajo de la mesa en Año Nuevo? Sí, no me juzguen", se lee en la publicación que Dayana Jaimes realizó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Por qué meterse debajo de una mesa en Año Nuevo representa el deseo de tener pareja?

El meterse debajo de una mesa representa para muchos la oportunidad de encontrar el amor en el transcurso del nuevo año que empieza tras llegar la media noche, pues según creencias la mesa representa una casa y que meterse debajo de ella simbolizaría el querer encontrar un lugar seguro y protegido.

Sin embargo, todo se trata de una creencia que ha permanecido durante años y que no necesariamente hacerlo podría atraer el amor de manera segura. Lo cierto es que, aunque funcione o no, muchas personas continúan realizando este agüero con la esperanza de encontrar ese amor anhelado.