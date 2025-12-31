Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así despidió Ryan Castro un 2025 que impulsó su carrera internacional

Ryan Castro utilizó sus historias de Instagram para despedir el 2025 y celebrar un año de crecimiento y viralidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro cerró el 2025 con gratitud, música y un mensaje para su fandom.
Ryan Castro cerró el 2025 con gratitud, música y un mensaje para su fandom. Foto AFP/Romain Maurice

Ryan Castro eligió una forma cercana y sincera para despedir un año que, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera musical.

Desde muy temprano en la mañana apareció en sus historias de Instagram para compartir un mensaje de gratitud, reflexión y celebración, dejando claro que el 2025 fue un periodo de expansión personal, artística y emocional.

¿Por qué el 2025 fue un año decisivo para Ryan Castro?

El crecimiento de Ryan Castro durante el 2025 se reflejó tanto en cifras como en conexión emocional con su público, conciertos multitudinarios, canciones virales y una presencia constante en redes sociales consolidaron su nombre como uno de los referentes más fuertes del género urbano.

 

Cada presentación fue una confirmación de que su música llegaba a más personas, provocando alegría, baile y un sentido de pertenencia entre quienes cantaban sus letras.

Colaboraciones y encuentros con figuras consolidadas impulsaron su proyección internacional y le permitieron explorar nuevas dimensiones creativas sin perder su esencia.

¿Qué mensaje quiso dejarles Ryan Castro a sus seguidores al cerrar el año?

En su despedida del 2025, Ryan no solo agradeció, sino que invitó a la reflexión, el cantante animó a sus seguidores a vivir estas fechas desde el amor familiar, la unión y la gratitud.

Sale a la luz video de Ryan Castro con una misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
Ryan Castro utilizó sus historias de Instagram para despedir el 2025. | AFP: Ethan Miller

También recordó la importancia de disfrutar el presente, de valorar a quienes están cerca y de celebrar los logros, por pequeños que parezcan.

Como toque final, sugirió ambientar la despedida del año con su más reciente lanzamiento decembrino, una canción pensada justamente para acompañar esos momentos íntimos y festivos en familia.

¿Qué representa “Sanka” para Ryan Castro dentro de este cierre del 2025?

“Sanka” se convirtió en una pieza clave para cerrar el año de Ryan Castro, inspirada en sonidos del dembow y con una identidad fresca, un tema que conecta con emociones profundas y ritmos que invitan al movimiento.

Ryan Castro se molesta con un fan.
“Sanka” inspirada en el papiamento, superó los 57 millones de reproducciones. (Foto Ethan Miller/AFP)

La canción logró una fuerte resonancia en el público, superando los 57 millones de reproducciones y consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados del año. Para Ryan, “Sanka” no solo es un éxito musical, sino un reflejo de su capacidad para explorar nuevas influencias y conectar con distintas culturas.

Así, Ryan Castro cerró el 2025 agradecido, consciente de su crecimiento y mirando hacia el futuro con optimismo, música nueva y un mensaje claro, celebrar, agradecer y seguir soñando en grande.

