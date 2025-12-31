Lina Tejeiro le dedicó emotiva publicación a Greeicy: “Amigos que son familia”

Lina Tejeiro se ha gozado como nunca la Feria de Cali. La presentadora y actriz ha vivido con mucha alegría uno de los eventos culturales y musicales más importantes del país.

A la llanera se le ha visto junto a su gran amiga, Greeicy Rendón, de hecho, en redes sociales se hizo viral un video en el que Lina mira detenidamente a la artista mientras ella canta sobre la tarima.

El momento le dio la vuelta a las redes y evidenció la gran conexión que existe entre Lina y Greeicy, quienes son amigas desde hace muchos años.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su amistad con Greeicy Rendón?

Además de esa viral grabación, Tejeiro compartió una publicación en sus redes sociales, más exactamente en su cuenta de Instagram, donde destaca la fuerte conexión que existe con la intérprete de ‘Amantes’ y ‘Los besos’.

El post muestra cómo han sido los recientes días de Greeicy y Lina en medio de la celebración de la Feria de Cali, levantando muchos elogios y buenos comentarios entre los internautas.

Cali sabe a chontaduro con miel, a lulada, a cholado, a risa, a baile sin horario, a amigos que ya son familia. A calorcito, a calle, a feria. Ya es tradición: volver, reencontrarnos y celebrar la vida juntos. Porque los planes que se repiten, se vuelven hogar

Lina acompañó este mensaje con 20 fotografías que dejan en evidencia su alegría por compartir otro gran momento al lado de la artista y esposa de Mike Bahía.



Los seguidores de la llanera dejaron distintos comentarios en redes y destacaron esta amistad que ya completa un buen tiempo.

“Qué preciosa”, “las amo”, “yo no entiendo a esa gente que dice que @linatejeiro envidia a @greeicy si lo único que yo puedo ver es, amor de amigas casi hermanas”.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón tienen una de las amistades más queridas y reconocidas de la farándula colombiana. En redes sociales y distintos eventos se les ha visto compartiendo e irradiando alegría.

Greeicy Rendón hizo una presentación en Cali y allí estuvo a su lado Lina Tejeiro. (Foto: Canal RCN)

Aunque tienen exigentes agendas por sus diferentes compromisos profesionales, siempre buscan momentos para hablar, reír y disfrutar de su compañía.

¿Por qué criticaron a Vibiana Tejeiro, la mamá de Lina Tejeiro?

La mamá de Lina Tejeiro fue objeto de críticas en redes sociales. Vibiana Tejeiro compartió una publicación, donde mostró orgullosa sus canas, pero no todos los comentarios fueron positivos.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria mostró detalles de su rutina capilar y explicó que su decisión es personal, sin miedo a las opiniones ajenas.

La mamá de Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, mostró orgullosa sus canas. Foto: Canal RCN

La madre de la actriz afirmó que quiere dejar su cabello natural y por ende no planea hacer un cambio de color a través de algún tinte.

La mujer defendió su decisión y expresó que “el día que me lo quiera volver a tinturar y eso me haga feliz, lo haré. Hacer lo que nos haga felices sin pasar por encima de nadie, es la fórmula perfecta”.