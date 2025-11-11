Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cuca Caicedo habló sobre su ruptura con Marlon Solórzano: “Siempre voy a honrar la relación”

Cuca Caicedo, aspirante a La Casa de los Famosos, reveló detalles sobre cómo terminó su relación con Marlon Solórzano.

Cuca Caicedo habló sobre su ruptura con Marlon Solórzano
Cuca Caicedo revela que siempre va a honrar la relación con Marlon Solórzano / (Fotos del Canal RCN)

Estefanía “Cuca” Caicedo ha llamado la atención en redes sociales tras revelar detalles sobre lo que fue su relación con Marlon Solórzano. La modelo se refirió a los motivos que llevaron a la ruptura y confesó que él hace parte de sus motivaciones para ingresar a La Casa de los Famosos 2026.

¿Qué dijo Cuca Caicedo sobre su relación con Marlon Solórzano?

La modelo “Cuca” Caicedo volvió a ser tema de conversación tras referirse públicamente a su expareja, Marlon Solórzano. En una entrevista con Buen Día Colombia, la también presentadora recordó los momentos que compartieron y cómo enfrentó el final de su relación con el exparticipante de La Casa de los Famosos 2025.

Cuca y Marlon fueron una de las parejas más seguidas de un reality nacional que se transmitió entre 2017 y 2022. Durante cinco años, su relación fue parte del atractivo del formato. Sin embargo, en 2023 decidieron poner fin a su historia por mutuo acuerdo.

Aunque, según Caicedo, fue una ruptura en buenos términos, resaltó que, ver a su expareja coqueteando con Karina García en La Casa de los Famosos, la afectó emocionalmente. La modelo destacó que ver este hecho fue necesario para entender que se trataba de un capítulo cerrado y que debía continuar con su vida.

Marlon Solórzano y Karina García en La Casa de los Famosos 2025
Cuca habló acerca del coqueteo entre aunque ver a su expareja y Karina García / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Cuca Caicedo sobre su separación de Marlon Solórzano?

Durante una entrevista realizada en junio de 2025, Cuca fue directa sobre lo que vivió y reveló los detalles que habrían contribuido a que su relación llegara a su fin:

“La relación ya no era la misma. Se volvió tóxica. Peleábamos por todo”, destacó.

Después de cuatro meses, ‘Cuca’ volvió a referirse al tema. La presentadora afirmó que, a pesar de lo sucedido, no guarda rencor y que siempre va a honrar la relación que tuvo con él, pues mientras permanecieron juntos, él la ayudó en muchos aspectos.

¿Por qué Cuca Caicedo quiere entrar a La Casa de los Famosos 2026?

Recientemente, Caicedo sorprendió al revelar que planea unirse a La Casa de los Famosos 2026. Según contó, una de sus motivaciones es demostrar que puede dar más de lo que mostró su expareja cuando participó en la edición anterior.

¿Por qué Cuca Caicedo quiere entrar a La Casa de los Famosos 2026?
Cuca Caicedo quiere entrar a La Casa de los Famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

“Si él pudo, ¿yo por qué no? Yo sí quiero mostrarles cómo es que se juega, porque mi ex el año pasado no hizo como mucho”, comentó.

Los internautas destacan que, de ganar en votaciones, Cuca Caicedo podría convertirse en una de las figuras más comentadas de la nueva temporada de La Casa de los Famosos 2026, no solo por su carisma y experiencia televisiva, sino también por la historia que la vincula con uno de los exparticipantes del formato.

