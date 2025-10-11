Él es Humberto Vargas, el hombre con el que Ornella Sierra estaría en un nuevo romance

La reconocida influencer y host de La Casa de los Famosos Colombia, Ornella Sierra, volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que circularan videos en los que aparece acompañada de un hombre durante una fiesta de disfraces. Los internautas no tardaron en preguntarse de quién se trataba.

¿Cómo surgieron las especulaciones sobre la relación entre Ornella Sierra y Humberto Vargas?

Las imágenes publicadas por la creadora de contenido generaron una ola de comentarios sobre un posible nuevo romance. En los videos, Sierra aparece junto al empresario barranquillero Humberto Vargas, lo que despertó dudas sobre una posible relación sentimental.

Durante el evento, ambos lucieron disfraces inspirados en la película Toy Story: Ornella como Bo Peep y Vargas como Woody. En las grabaciones difundidas en redes sociales se observan gestos de cercanía, abrazos e incluso lo que varios usuarios interpretaron como un beso.

Ornella Sierra y Humberto Vargas fueron vistos en una fiesta de disfraces / (Foto del Canal RCN)

Aunque la influencer no ha confirmado públicamente el vínculo, en entrevistas recientes confesó estar enamorada y viviendo una nueva etapa sentimental, lo que ha reforzado las sospechas de que su pareja podría ser el empresario barranquillero.

¿Quién es Humberto Vargas, el hombre relacionado con Ornella Sierra?

En redes sociales, Humberto Vargas se presenta como ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos, además de ser dueño de marcas de joyería y bares en Barranquilla.

Su perfil público refleja un estilo de vida ligado al emprendimiento y al entretenimiento con artistas y cantantes. A través de sus publicaciones muestra los resultados de los proyectos que ha llevado a cabo junto a múltiples celebridades.

Vargas, quien cuenta con más de seis mil seguidores, habría asistido junto a Ornella a la mencionada fiesta, donde sus atuendos coordinados fueron interpretados por los internautas como una forma simbólica de confirmar su vínculo. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales.

¿Por qué el vínculo entre Ornella Sierra y Humberto Vargas llama la atención?

La vida sentimental de Ornella Sierra ha sido tema recurrente en redes desde su participación en La Casa de los Famosos, donde fue relacionada con el artista Miguel Bueno y, posteriormente, con Farid Pineda, un empresario con quien enfrentó una polémica que marcó su trayectoria pública.

Ornella Sierra y Humberto Vargas capturan la atención de los fans / (Foto del Canal RCN)

En el pódcast Realidades ocultas, Sierra relató las consecuencias personales y profesionales de ese escándalo, asegurando que aprendió a mantener su vida privada lejos del foco mediático. Por ello, muchos de sus seguidores comprenden su decisión de manejar con discreción su presunto romance con Humberto Vargas.

Mientras la expectativa crece, Ornella continúa activa en redes sociales, compartiendo contenido con la energía que la caracteriza. Aunque su relación no ha sido confirmada, los fans afirman que las señales son evidentes y que la barranquillera estaría viviendo una nueva y feliz etapa junto al empresario.