Luisa Fernanda W contó la infidelidad que sufrió su mejor amiga y lanzó un contundente mensaje

Luisa Fernanda W reveló la historia de infidelidad que afectó a su mejor amiga y dio una reflexión sobre amor propio.

Luisa Fernanda W reaccionó ante una infidelidad
Luisa Fernanda W sobre la infidelidad que vivió su mejor amiga / (Foto de AFP)

La creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir la historia de infidelidad que vivió su mejor amiga. A través de sus redes sociales, relató cómo el hombre con quien su amiga mantenía una relación, ocultaba una doble vida sentimental.

¿Cómo descubrió la mejor amiga de Luisa Fernanda W la infidelidad?

Según contó la influenciadora, su mejor amiga comenzó a notar comportamientos extraños en su pareja: evitaba mostrarse públicamente con ella, se ausentaba por días sin dar explicaciones y respondía con excusas cuando ella le pedía mayor comunicación.

Tiempo después, descubrió que el hombre sostenía otra relación con una mujer que, al igual que ella, desconocía la situación.

“Mi mejor amiga se enteró de que mientras estaba con él, también tenía otra. Las dos hablaron y se dieron cuenta de que les decía exactamente las mismas frases”, relató.

Luisa Fernanda W reveló que su mejor amiga descubrió una infidelidad / (Foto de Freepik)

El hombre, que se promocionaba como coach de vida, repetía los mismos discursos sobre crecimiento personal y amor consciente, pero en la práctica actuaba de forma contraria, utilizando la manipulación emocional para mantener sus relaciones ocultas.

¿Qué opinó Luisa Fernanda W sobre la infidelidad que vivió su mejor amiga?

Luego de compartir la historia de su mejor amiga, Luisa Fernanda W acompañó la publicación con un mensaje que profundizó en su visión sobre las relaciones y la autenticidad emocional.

En la descripción, la creadora de contenido reflexionó sobre la importancia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, destacando que la verdad siempre termina saliendo a la luz.

La influenciadora señaló que, en muchas ocasiones, algunas personas promueven discursos de transformación, pero actúan de manera contraria en su vida privada. Según destacó, la coherencia no se enseña con palabras, sino que se demuestra con acciones, y cuando estas no coinciden, las apariencias terminan cayendo por sí solas.

¿Qué mensaje dejó Luisa Fernanda W sobre las señales de infidelidad?

La influenciadora reveló que decidió compartir la historia como una advertencia para quienes puedan estar atravesando situaciones similares. Señaló que las actitudes evasivas, las justificaciones constantes y la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace son señales de alerta que no deben pasarse por alto.


Luisa Fernanda W señaló que muchas mujeres terminan involucradas con personas que utilizan la manipulación emocional para ejercer control. Por eso, resaltó la importancia de fortalecer el amor propio y de no normalizar comportamientos que generan daño o confusión dentro de una relación.

Internautas comentaron que su mensaje sirvió para visibilizar dinámicas comunes en relaciones dañinas, especialmente aquellas que se disfrazan de vínculos “maduros” o “evolutivos” bajo discursos de bienestar emocional.

