Yeferson Cossio sorprendió al revelar que él y su padre salieron con la misma mujer: esto contó

Durante una conversación con su colega Mr. Stiven, Yeferson Cossio reveló una historia que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El influenciador contó que, cuando estaba en el colegio, descubrió que su padre salía con la misma mujer con la que él estaba saliendo en ese momento.

¿Cómo fue la situación que vivió Yeferson Cossio con su papá?

En el diálogo con Mr. Stiven, Cossio relató que todo ocurrió cuando cursaba décimo grado.

En ese entonces, salía con una joven que, según sus palabras, le parecía “muy linda” y con quien se veía frecuentemente. Orgulloso, decidió presentársela a su padre, sin imaginar lo que ocurriría después.

“Yo le pedí a mi papá que me llevara a su casa en moto, quería que la conociera. Cuando llegamos, él me preguntó cuál era la casa y, al verla, se rió y me dijo que mejor nos fuéramos de ahí”, contó entre risas.



El influencer agregó que, en el camino de regreso, su padre le confesó que había tenido una relación con la misma joven tiempo atrás. Cossio aseguró que la chica nunca supo del vínculo familiar entre ambos y que, aunque fue una sorpresa, la tomó con humor.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al recordar que su padre salió con la misma mujer?

Durante la charla, Cossio mantuvo un tono relajado, demostrando que no guarda resentimientos por lo sucedido. Los internautas reaccionaron con humor ante la historia, destacando la naturalidad con la que Cossio abordó el tema. Algunos incluso comentaron que el hecho reflejaba la relación de confianza que mantiene con su padre.

Cossio, conocido por su autenticidad, no evitó los detalles y dejó claro que fue una anécdota del pasado que hoy recuerda como una experiencia divertida de su juventud.

¿Quiénes han sido las parejas más conocidas de Yeferson Cossio?

El influenciador ha tenido varias relaciones que han captado la atención mediática. Su vínculo más largo fue con Jenn Muriel, con quien compartió cerca de una década. Tras su ruptura en 2022, ambos mantuvieron respeto y cariño mutuo, aunque tomaron caminos distintos.

Posteriormente, Cossio confirmó su relación con Carolina Gómez, también creadora de contenido, con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, el compromiso terminó y ambos decidieron separarse.

Antes de esas relaciones, también se le vinculó con Sarah Schmidt, modelo alemana con quien compartió una etapa previa a su relación con Muriel.

Actualmente, el creador se encuentra en una relación con la influenciadora Carolina Gómez, con quien destacó que se conoció en un contexto profesional. Ambos comparten proyectos relacionados con creación de contenido y eventos del gremio digital, lo que, según internautas, ha contribuido al fortalecimiento de su vínculo.