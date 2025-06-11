Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol se desahogó sobre todo lo que enfrentó durante el 2025: “Fue muy dificil"

El streamer colombiano Westcol confesó que el 2025 fue un año muy difícil, lleno de desafíos y momentos dolorosos.

Westcol afirmó que el 2025 fue un año muy difícil / (Foto de Freepik)

El streamer colombiano Westcol sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que el 2025 fue uno de los años más duros de su vida. A través de una historia en Instagram, el creador de contenido contó que se vio obligado a enfrentar momentos muy difíciles.

¿Qué momentos difíciles enfrentó Westcol durante el 2025?

Mediante redes sociales Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, contó que durante este año tuvo que someterse a dos operaciones muy dolorosas, una de rodilla y otra de hombro, consecuencia de su pasión por deportes que había practicado.

“Para los que no están enterados, este 2025 me han operado dos veces: de la rodilla por jugar fútbol y del hombro por mi última pelea de boxeo. Fue un año muy difícil”, reveló.

A pesar de las dificultades, Westcol reveló que, aunque le tocó recuperarse de estos dos procedimientos, está retomando su rutina de entrenamiento y asegura que cerrará el año recuperado y lleno de energía.

¿Qué le pasó a Westcol en sus cirugías de rodilla y hombro?

El primer procedimiento ocurrió a inicios de año, cuando el streamer se sometió a una cirugía de rodilla debido a la rotura del ligamento cruzado y daños en el menisco, lesiones ocasionadas por el futbol. Westcol destacó que esta intervención fue necesaria, ya que el dolor le impedía correr con normalidad y afectaba su movilidad.

Meses después, enfrentó una nueva operación. En agosto de 2025, durante el evento Supernova Strikers en México, sufrió una dislocación de hombro con rotura del labrum mientras se enfrentaba contra Mario Bautista.

Westcol se sometió a dos cirugías muy dolorosas durante el 2025
Westcol reveló que enfrentó dos procedimientos muy complicados / (Foto de Freepik)

El streamer contó que los médicos le advirtieron que debía ser intervenido quirúrgicamente para evitar daños permanentes. La lesión lo obligó a pausar su actividad deportiva durante varios meses.

¿Cómo avanza la recuperación de Westcol y qué viene para él?

Aunque estas dos operaciones marcaron un antes y un después en su rutina física, el creador paisa ha mostrado una actitud positiva frente a su recuperación. Westcol deja en evidencia la buena actitud que tiene para recuperarse y volver a la rutina que solía tener.

¿Cómo avanza la recuperación de Westcol?
Westcol demuestra la buena actitud que tiene para recuperarse / (Foto de Freepik)

Su proceso de mejora ha sido seguido de cerca por sus seguidores, quienes han llenado sus publicaciones con mensajes de apoyo. En redes destacan que, aunque el 2025 fue un año lleno de retos, el influencer paisa demuestra que su constancia y energía siguen intactas, y que está decidido a cerrar el año en perfectas condiciones.

