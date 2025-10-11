Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón confirmó e hizo pública su nueva relación amorosa en la jornada del 10 de noviembre, algo que causó controversia en redes luego que solo mostrara la silueta de su nueva pareja.

¿Qué reveló Juliana Calderón sobre su nueva relación amorosa?

Juliana Calderón compartió primero un video en sus historias de Instagram en donde se grabó caminando por una playa de Puerto Rico junto a un hombre con el que iba cogida de la mano, en este video dejó ver un romántico beso junto a él.

Tras este primer video, la influenciadora compartió una foto junto a su pareja en el que se mostraban tomados de la mano sin revelar su rostro, solo su silueta.

Este video y foto causó gran revuelo en redes y más porque muchos de sus seguidores empezaron a asegurar que ese misterioso hombre sería Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

Esto porque semanas atrás Juliana había sido captada en el mismo gimnasio que Juan David Tejada. Ante este revuelo la hermana de Yina rompió su silencio.

Bebés, les quiero comentar que ustedes últimamente están muy pendientes de mi relación, de quién estoy, lindos, es mi vida.

Juliana Calderón aclaró si está de novia de ex de Aida Victoria Merlano.

¿Juliana Calderón está de novia de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón a través de un video en sus historias de Instagram se pronunció sobre su nueva relación amorosa asegurando que había visto demasiado revuelo.

La Calderón aseguró que lo único que podía decirles a sus seguidores sobre su nuevo amor es que este era un hombre libre y que ella no se metería con alguien en una relación.

Preocúpense por lo único y es que yo nunca me voy a meter en una relación, que esté comprometido, casado, jamás, pero si ya está soltero es diferente.

Sin embargo, Juliana dejó un curioso comentario en el que hizo la aclaración que si su pareja acababa de salir de una relación amorosa ese no era su problema.

Además, aseguró que ella tenía todo el derecho de darse una oportunidad en el amor y elegir con quién meterse y con quién no con respecto a los rumores que indican que está con el ex de Aida Victoria Merlano.

Relájense, es mi vida amorosa, yo veré con quién estoy.

¿Por qué Juliana Calderón no quiere revelar el rostro de su pareja?

Juliana Calderón les dejó claro a sus seguidores que por el momento no mostrará a su pareja y tampoco más detalles de su relación.

Asimismo, la influenciadora les aseguró a sus seguidores que ella estaba feliz y enamorada, por lo que les pedía tranquilidad y tiempo para contarles más detalles al respecto.

Ustedes tranquilos y yo nerviosa.

Hasta el momento Juan David Tejada se ha pronunciado para confirmar o desmentir si está en una relación con Juliana Calderón, asimismo, Aida Victoria Merlano no ha dicho nada al respecto.