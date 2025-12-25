Estos son los famosos que iniciaron su relación en un reality 2025 y siguen juntos

Durante 2025, los realities del Canal RCN tuvieron una alta audiencia y una fuerte conversación en redes sociales. Producciones como La casa de los famosos Colombia, en su segunda temporada, y MasterChef Celebrity Colombia, que celebró diez años al aire, reunieron a figuras del entretenimiento en contextos de convivencia y competencia.

Como suele ocurrir en este tipo de formatos, surgieron varios acercamientos sentimentales. Sin embargo, solo algunos lograron mantenerse una vez terminaron las grabaciones.

Uno de los casos más claros es el de la actriz Norma Nivia y el modelo y creador de contenido Mateo Varela. Ambos participaron en La casa de los famosos Colombia sin la intención inicial de formar una relación. No obstante, la convivencia diaria permitió que se conocieran mejor y desarrollaran un vínculo.

Norma Nivia y Mateo Varela. (Foto: Canal RCN)

¿Dónde se conocieron Mateo Varela y Norma Nivia?

Tras el final del programa, decidieron continuar su relación lejos de las cámaras. Con el paso de los meses, compartieron públicamente que su relación seguía estable y, recientemente, confirmaron que comenzaron a vivir juntos.

Otro romance que surgió en el mismo programa fue el de la presentadora Yaya Muñoz y el creador de contenido José Rodríguez. Aunque se conocieron dentro del reality, decidieron iniciar formalmente su relación después de salir del encierro. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo y continúan juntos varios meses después, priorizando la vida privada.

Yaya Muñoz y José Rodríguez. Foto | Canal RCN.

¿Yepes y Caterin Escobar siguen juntos?

En MasterChef Celebrity Colombia también se formó una relación que llamó la atención por su discreción. Durante la competencia coincidieron el exfutbolista Mario Alberto Yepes y la actriz Caterin Escobar.

A diferencia de otros casos, ambos evitaron mostrar cercanía durante el programa y mantuvieron su vida personal fuera de las cámaras.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes. (Canal RCN)

La relación se conoció una vez finalizada la temporada, cuando ya no estaban bajo la dinámica del reality. Desde entonces, se han mantenido juntos sin exposición constante, lo que ha contribuido a la estabilidad del vínculo.

Además, en todos los casos existe un entendimiento de las exigencias del medio artístico, lo que facilita la organización de tiempos y proyectos personales. Estos famosos que iniciaron su relación en un reality 2025 y siguen juntos muestran que, aunque muchos romances televisivos son pasajeros, algunos logran mantenerse cuando se manejan con discreción y fuera del formato del programa.