Juan David Tejada le cambió el look a Emiliano, su hijo con Aida Victoria Merlano: así quedó

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, decidió cambiarle el look a su pequeño hijo Emiliano y desató comentarios.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan David Tejada sorprendió con el look de Emiliano: así se ve ahora
Juan David Tejada sorprendió con el look de Emiliano: así se ve ahora. (Foto Canal RCN).

Juan David Tejada, mejor conocido en las redes sociales como ‘El agropecuario’, sorprendió a sus cientos de seguidores con una decisión que los tomó por sorpresa, pues el hombre le cambió el corte de cabello por primera vez a su pequeño hijo Emiliano, producto de su relación con su expareja Aida Victoria Merlano.

¿Cuál fue el cambio de look que Juan David Tejada le hizo a Emiliano, su hijo con Aida Victoria Merlano?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan David Tejada enseñó el nuevo cambio de look que decidió hacerle a su hijo Emiliano aprovechando que él había asistido a la peluquería para renovar su corte de cabello.

Juan David Tejada le cambió el look a Emiliano, su hijo con Aida, ¿sin su autorización?
Juan David Tejada le cambió el look a Emiliano, su hijo con Aida, ¿sin su autorización? (Foto Canal RCN).

En el audiovisual se puede ver a ‘El agropecuario’ sostener en sus brazos al menor mientras el profesional de belleza le pasa una máquina por su cabecita para lograr el corte perfecto para recibir el Año Nuevo.

Así mismo, Tejada afirmó que este se trataba del primer corte de cabello de su hijo, uno de los momentos más importantes de un bebé, en el que Aida, al parecer, no habría estado presente.

"Colocan a mí lindo también para el 31, hoy le hicimos su primer corte", mencionó Juan David.

Por ahora, se desconoce si Aida Victoria Merlano estaba al tanto o presente, lo que ha generado expectativa sobre cómo reaccionará ante esta decisión.

¿Cómo reaccionaron los fans de Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano al primer corte de Emiliano?

Como era de esperarse, en redes sociales, los seguidores de la pareja no tardaron en expresar encantados con el primer corte de cabello del menor.

Muchos destacaron lo tierno que se veía el pequeño y lo tranquilo que estuvo durante el proceso, pues muchos bebés suelen ponerse inquietos, mientras otros comentaron su curiosidad sobre si Aida Victoria Merlano, con quien está separado, había autorizado o estaba al tanto del corte.

De esta manera, los comentarios estuvieron divididos entre: “¡Qué ternura, se ve precioso!” y "No sé si ella sabía que lo iban a cortar”.

Así quedó el nuevo look de Emiliano, hijo de Juan David Tejada
Así quedó el nuevo look de Emiliano, hijo de Juan David Tejada y Aida. (Foto Canal RCN).

 

