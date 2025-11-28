Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña revive su enfrentamiento con su exmánager Oswaldo Arcia: "A la que le tienes miedo"

La Toxi Costeña reaparece con la abogada Wendy Herrera y lanza indirecta a Oswaldo Arcia, reavivando su polémico enfrentamiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Toxi Costeña reaviva polémica con su exmánager con un video junto a su abogada. (Foto Canal RCN)

El mundo digital nunca descansa y, cuando parece que las aguas se calman, una nueva ola de polémica vuelve a sacudir las redes.

La Toxi Costeña le manda contundente mensaje a su exmánager. (Foto Canal RCN)

La Toxi Costeña reapareció con un mensaje que muchos interpretan como un dardo directo hacia su exmánager Oswaldo Arcia.

La creadora de contenido compartió un clip en el que aparece acompañada de la reconocida abogada Wendy Herrera.

¿Qué dijo la Toxi Costeña sobre su exmánager Oswaldo?

En el video, la Toxi Costeña deja entrever que está respaldada por alguien a quien, según ella, su exmánager Oswaldo “le tiene miedo”.

“A la que le tienes miedo”, expresó la Toxi Costeña en su video.

La publicación causó revuelo en redes. Mientras algunos seguidores celebraron la unión de la influencer con una figura de prestigio, otros cuestionaron que una profesional de alto perfil se preste para este tipo de contenido.

“Mi querida abogada usted es muy respetada no merece prestarse para semejante locura con esta señora”, escribió un internauta en la publicación.

La tensión entre la Toxi Costeña y Oswaldo viene de tiempo atrás. El enfrentamiento se hizo público cuando Oswaldo reveló unos audios en los que los hijos de la creadora le pedían dinero.

La Toxi Costeña respondió acusándolo de aparentar una vida de lujos con fotos junto a famosos, pero sin solvencia económica real.

Tras unos días de aparente calma, este nuevo video volvió a avivar la chispa del enfrentamiento entre ambos.

¿Cómo fue el paso de la Toxi Costeña por La casa de los famosos Colombia?

La Toxi Costeña ya había demostrado su carácter fuerte durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Dentro del reality, se destacó por su estilo directo, sus enfrentamientos con otros concursantes y su capacidad para generar controversia tanto dentro como fuera de la pantalla.

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, la Toxi Costeña logró avanzar hasta las instancias finales.

Fue la cuarta eliminada en la última gala, lo que la ubicó en el selecto grupo de los cuatro finalistas del reality.

La Toxi Costeña llegó hasta las instancias finales de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
