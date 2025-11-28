Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes se dejó ver muy enamorada de su novio y reaccionó a críticas

La Dj Marcela Reyes reaccionó luego de que la criticaran por dejarse ver muy feliz con su novio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marcela Reyes enamorada de su novio
Marcela Reyes le dedicó mensaje a su novio/Canal RCN

La Dj Marcela Reyes reveló a sus millones de fanáticos lo feliz y enamorada que está de su novio dividiendo opiniones en redes sociales.

¿Marcela Reyes está muy enamorada?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su cuarto bailando al ritmo de la canción "Hola" de los artistas Dalex, Lenny Tavárez, Chencho Corleone y Juhn "El All Star".

En la grabación se dejó ver luciendo un jean y un crop-top, con cuyo outfit logró resaltar su figura.

Marcela reyes sobre su pareja

Tras dicho baile y movimientos de cadera, muchos de sus seguidores se percataron que en su mesa de noche tenía la fotografía de quien es novio.

Posteriormente, agregó una fotografía dando un beso al ritmo de "Solcito" de Juan Duque y Miguel Bueno y dedicándoselo a su actual pareja, quien está privado de la libertad.

"Y este besito es para ti mi león. Te amo con todo mi corazón. Contando los días para verte", escribió.

¿Marcela Reyes respondió a críticas por su noviazgo?

Tras sus revelaciones, la empresaria generó varias reacciones en redes sociales, donde algunos internautas se mostraron muy felices de verla tan enamorada, mientras que otros no tardaron de cuestionar su relación.

Ante algunas opiniones malintencionadas, la influenciadora decidió reaccionar y dejar un contundente mensaje defendiendo su amor.

"Lo tengo conmigo en todo lado, no importa lo que el mundo diga. Critican a una persona privada de la libertad pero aquí leyendo los comentarios MÁS MIEDO ME DA ver tantos corazones podrid*s", agregó.

Por ahora, Marcela Reyes sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido sobre su estilo de vida y su maternidad con su hijo Valentino.

Además, de continuar trabajando en sus presentaciones como Dj y en sus respectivos emprendimientos, con los que ha tenido gran acogida.

Marcela reyes defiende su relacion

De igual manera, se encuentra enfocada en nuevos proyectos, con los que espera seguir enamorando y cautivando a sus fieles admiradores que tanto la defienden de las diferentes polémicas que ha tenido que atravesar.

