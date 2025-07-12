Gregorio Pernía, reconocido actor colombiano, vive uno de sus momentos más emotivos al convertirse nuevamente en padre. El pasado 18 de noviembre nació su sexto hijo, Gregorio José, fruto de su relación con Erika Rodríguez Farfán, en Miami.

A sus 55 años, Pernía mostró con orgullo este nuevo capítulo familiar en Instagram, posando junto a su esposa y sus otros hijos en una imagen que irradia felicidad y gratitud, haciendo un llamado a no perder la esencia que los caracteriza como colombiano.

Gregorio Pernía mostró como vivirá la Navidad desde Miami

En una nueva publicación, el actor Gregorio Pernía compartió un mensaje emocionante sobre cómo su familia celebrará la Navidad lejos de Colombia este año.

Rescató la importancia de no perder la esencia ni las costumbres tradicionales, incluso estando en el extranjero. “El que con el tiempo desconozca de dónde viene pierde su esencia, y ahí, se pierde todo”, escribió Gregorio junto a un video muy decembrino, donde posan todos los miembros de la familia junto al bebé dormido en brazos de su hermana.

El vídeo también estuvo acompañado de un texto lleno de esperanza y unión familiar:

“Llega Navidad, En nombre de Dios cosas bonitas, si se fijan se los salió el Santandereano, pero es que desconozca de dónde viene pierde su esencia, y el que pierde su esencia pierde todo”.

Con Gregoría Pernía, las risas no faltan y así lo dejaron ver sus hijos

En medio del amor y las risas, el actor recibió bromas de sus propios hijos por su particular pronunciación de una palabra urbana. Los chicos se burlan cariñosamente cuando dice “funear” en lugar de “funar”, generando divertidas reacciones de sus seguidores, quienes también felicitaron a Gregorío por vivir su navidad en familia:

“Una familia unida en su propia esencia!”, “Jaaa qué familia tan hermosa! 😍 me encanta verlos así junticos.”, “Que hijos más hermosos tienes y con tu corazón bello. Felicitaciones y gracias por no olvidar y recordarnos donde estamos, pero también de dónde venimos.”.

Con esta publicación, Pernía no solo muestra el crecimiento de su familia, sino también su capacidad para reírse de sí mismo y mantener vivas las tradiciones, incluso cuando han dejado atrás el calor de su país natal. Una Navidad distinta, pero repleta de amor, luces y los abrazos que solo una familia numerosa puede ofrecer.