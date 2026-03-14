Yina Calderón reveló por qué no fue a la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri: ¿La invitaron?

Una reciente transmisión en vivo de Yina Calderón generó opiniones divididas en redes sociales luego de que varios usuarios le preguntaran por su ausencia en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la fiesta de la hija de Andrea Valdiri?

Durante el espacio, la creadora de contenido respondió a las preguntas de sus seguidores mientras interactuaba con los comentarios que iban apareciendo en el chat.

En medio de la transmisión, algunos internautas le consultaron directamente por qué no había asistido a la celebración de Isabella, evento que en los últimos días ha estado en las tendencias de Colombia por los detalles que se han conocido sobre la fiesta.

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Durante el en vivo, Yina Calderón respondió a la pregunta de sus seguidores y señaló que no estaba enterada de la celebración.

Entre risas, mencionó que no sabía que la joven estaba cumpliendo años y añadió que tampoco había recibido invitación para el evento: “no me invitaron”, dijo entre carcajadas.

Yina Calderón respondió a quienes preguntaron por su ausencia en los 15 de la hija de Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

En el mismo espacio, la creadora de contenido explicó que no mantiene una relación cercana con Andrea Valdiri.

Por esa razón, comentó a los usuarios que, al no ser amigas, no esperaba estar dentro de la lista de invitados para la celebración de los 15 años de Isabella.

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Después de responder a la pregunta, Yina continuó conversando con las personas que seguían la transmisión. En ese momento también preguntó a algunos de los internautas qué tal había estado la fiesta.

¿Cuál ha sido la relación entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

La relación entre Yina Calderón y Andrea Valdiri ha sido comentada en varias ocasiones. En diferentes momentos, ambas creadoras de contenido han protagonizado desacuerdos y polémicas en redes sociales.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el año pasado durante un evento organizado por el streamer Westcol, en el que ambas participaron en una actividad sobre un ring.

Yina Calderón respondió a quienes preguntaron por su ausencia en los 15 de la hija de Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

El evento dejó como ganadora a Andrea Valdiri, mientras que Yina Calderón decidió retirarse pocos minutos después de comenzar el enfrentamiento de boxeo, que fue muy polémico en su momento.

Como era de esperarse, tras las palabras de Yina Calderón, los internautas tuvieron opiniones divididas al decir que no sabía de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri.