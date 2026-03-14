La Segura desató preocupación en redes tras recaída de salud: “me pegó fuerte”

La creadora de contenido La Segura encendió las alarmas entre sus seguidores luego de informar en redes sociales sobre una recaída en su estado de salud. Aunque no se trató de algo grave, la noticia generó preocupación entre sus fans.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de La Segura?

Durante la madrugada de este sábado 14 de marzo, La Segura compartió en sus redes sociales una preocupante fotografía para informar a sus seguidores que atraviesa por algunos problemas de salud a causa de una gripa que llevaba cerca de dos días intentando sobrellevar debido a compromisos laborales.

La Segura reveló recaída de salud que preocupó a sus fans. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido explicó que el trajín de los últimos días, relacionado con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento, la había debilitado considerablemente, al punto de no lograr conciliar el sueño de manera adecuada.

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"Dios mío, la gripa ya me pegó fuerte (llevo dos días sobrellevando la gripa, dos días sin comer bien, prácticamente con una sola comida, trabajando sin parar. Ahora me siento muy agotada y maluca de verdad... tanto que no puedo dormir)".

La publicación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por el estado de salud de la creadora de contenido, quien durante años ha sufrido fuertes dolores debido a problemas en su columna, originados por una traumática situación que marcó su vida, y que mezclado con bajas defensas podría generar problemas graves.

¿Qué le pasó a La Segura en la columna?

La reconocida influenciadora Natali Segura, mejor conocida como La Segura en redes sociales, sufrió un atentado en el pasado en el que recibió barios impactos de bala que afectaron su columna vertebral.

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A raíz de esto, la joven influenciadora ha tenido complicaciones de salud a largo plazo a tal punto de tener que movilizarse en vehículos automáticos parcialmente dentro de su propia casa para no comprometer su columna. Sumado a esto, La Segura fue víctima de b10p0l1m3r0s, por lo que ha tenido que someterse a múltiples intervenciones para removerlos de su cuerpo.