Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura desató preocupación en redes tras recaída de salud: “me pegó fuerte”

La Segura generó preocupación entre sus fans luego de revelar que atraviesa una inesperada recaída de salud.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura alarmó en redes al revelar recaída de salud
La Segura alarmó en redes al revelar recaída de salud. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido La Segura encendió las alarmas entre sus seguidores luego de informar en redes sociales sobre una recaída en su estado de salud. Aunque no se trató de algo grave, la noticia generó preocupación entre sus fans.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de La Segura?

Durante la madrugada de este sábado 14 de marzo, La Segura compartió en sus redes sociales una preocupante fotografía para informar a sus seguidores que atraviesa por algunos problemas de salud a causa de una gripa que llevaba cerca de dos días intentando sobrellevar debido a compromisos laborales.

La Segura reveló recaída de salud que preocupó a sus fans.
La Segura reveló recaída de salud que preocupó a sus fans. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido explicó que el trajín de los últimos días, relacionado con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento, la había debilitado considerablemente, al punto de no lograr conciliar el sueño de manera adecuada.

Artículos relacionados

"Dios mío, la gripa ya me pegó fuerte (llevo dos días sobrellevando la gripa, dos días sin comer bien, prácticamente con una sola comida, trabajando sin parar. Ahora me siento muy agotada y maluca de verdad... tanto que no puedo dormir)".

La publicación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por el estado de salud de la creadora de contenido, quien durante años ha sufrido fuertes dolores debido a problemas en su columna, originados por una traumática situación que marcó su vida, y que mezclado con bajas defensas podría generar problemas graves.

¿Qué le pasó a La Segura en la columna?

La reconocida influenciadora Natali Segura, mejor conocida como La Segura en redes sociales, sufrió un atentado en el pasado en el que recibió barios impactos de bala que afectaron su columna vertebral.

Artículos relacionados

A raíz de esto, la joven influenciadora ha tenido complicaciones de salud a largo plazo a tal punto de tener que movilizarse en vehículos automáticos parcialmente dentro de su propia casa para no comprometer su columna. Sumado a esto, La Segura fue víctima de b10p0l1m3r0s, por lo que ha tenido que someterse a múltiples intervenciones para removerlos de su cuerpo.

La Segura habló de su recaída de salud
La Segura habló de su recaída de salud. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri posando a la cámara. Andrea Valdiri

Esta fue la lista de cantantes que hicieron parte de la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri

El pasado viernes 13 de marzo, Andrea Valdiri celebró por todo lo alto los 15 años de su hija Isabella Valdiri, en la ciudad de Cartagena.

Adhara, hija de Andrea Valdiri, se roba todas las miradas bailando en la fiesta de 15 de su hermana Andrea Valdiri

Adhara, hija de Andrea Valdiri, causó sensación en la fiesta de 15 de Isabella | VIDEO

Adhara, hija de Andrea Valdiri, se llevó todas las miradas bailando en la fiesta de 15 de su hermana, Isabella.

Isabella, hija de La Valdiri captó la atención con un detalle en una foto por sus 15 años: ¿cuál? Andrea Valdiri

Isabella, hija de La Valdiri captó la atención con un mensaje en una foto por sus 15 años: ¿cuál?

Isabella, hija de Andrea Valdiri capta la atención por una serie de fotos compartidas en sus redes por un inesperado detalle.

Lo más superlike

Eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: ¿Quién será el eliminado este domingo, según la IA?

Según la predicción de la IA, tres famosos tendrán mayor riesgo de ser eliminados este domingo en La casa de los famosos.

Falleció esposo de reconocida locutora tras trágico accidente que incendió su vehículo Viral

Falleció esposo de reconocida locutora tras trágico accidente que incendió su vehículo

"Apambichao", el nuevo sencillo de Maluma y Manuel Turizo Maluma

Manuel Turizo y Maluma se apoderan de las raíces caribeñas con su colaboración "Apambichao"

Reconocido actor causa preocupación tras caer de un tercer piso y ser hospitalizado de urgencia Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación tras caer de un tercer piso y ser hospitalizado de urgencia

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?