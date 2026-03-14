Lucas Arnau reapareció en redes tras dolorosa pérdida que hoy lo enluta
Lucas Arnau atraviesa un difícil momento tras enfrentar una dolorosa pérdida que ha dejado un gran vacío en su hogar.
El reconocido cantante colombiano Lucas Arnau enfrentó en los últimos días la dolorosa pérdida de su perrito Atún, una noticia que dejó un gran vacío en su hogar. Tras varias horas de angustia intentando mantener a su mascota con vida, el animal finalmente falleció. Ahora, el artista reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje que conmovió hasta las lágrimas a sus seguidores.
¿Cómo falleció Atún, la mascota de Lucas Arnau?
El pasado 11 de marzo, Lucas Arnau compartió un doloroso video a través de sus redes sociales en el que informó a sus seguidores que Atún, el perrito que lo había acompañado durante años, falleció tras un accidente ocurrido mientras él conducía su vehículo.
Según relató el artista, el canino se atravesó en el camino y no logró reaccionar a tiempo para evitar la tragedia.
Esto provocó que Atún sufriera múltiples lesiones, entre ellas una falla en los pulmones y la fractura de una de sus patas. Aunque Arnau acudió rápidamente a un centro veterinario donde intentaron estabilizarlo, el animal murió en medio de una intervención quirúrgica.
“No sé cómo vamos a hacer para vivir sin ti. No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No puedo con esta impotencia y con este dolor”, manifestó el artista en aquella ocasión.
¿Qué dijo Lucas Arnau tras reaparecer en redes luego del fallecimiento de su perrito Atún?
Luego de varias horas alejado de las redes sociales, el cantante reapareció con un video en el que se mostró hablando frente al difícil momento que estaba atravesando. Esto con el fin de actualizar a sus seguidores sobre cómo habían transcurridos estos días sin la presencia de su perrito y también para agradecer por los mensajes de apoyo recibido.
"Después de un par de días complicados, pasando a darles la gracias a todos por tantos miles de mensajes de apoyo que nos han mandado con esta situación del gordito. Estamos completamente devastados, ha sido una tragedia, una pesadilla... saber que querían tanto a Atún, nos da ese ánimo para seguir adelante"