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Isabella, hija de Andrea Valdiri, causó sensación al recrear la pose viral de Mariana Zapata en sus 15

Isabella Valdiri sorprendió al recrear en sus 15 la pose viral de Mariana Zapata de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Valdiri recreó la famosa pose de Mariana Zapata en plena fiesta de 15
Hija de Andrea Valdiri recreó la pose de Mariana Zapata y el momento se volvió viral. (Fotos: Canal RCN)

Isabella, hija de Andrea Valdiri, llamó la atención en redes sociales luego de recrear una la pose de Mariana Zapata, participante de La casa de los famosos Colombia en su fiesta de 15 años.

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¿Cómo recreó Isabella, hija de Andrea Valdiri, la pose viral de Mariana Zapata?

El momento ocurrió durante la celebración de sus 15 años, el evento ha generado gran conversación en redes sociales en los que muchos momentos de la lujosa celebración han salido a la luz.

En esta ocasión, Isabella y el influencer conocido como Soy Alan, quien estaba invitado a la fiesta, llamaron la atención al recrear la pose de Mariana Zapata en una galería de imágenes que fue compartida en sus redes sociales junto a la quinceañera.

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En las fotos se observa a ambas replicando la pose que se hizo popular en redes sociales de Mariana Zapata, quien está dentro de La casa de los famosos Colombia.

Isabella Valdiri recreó la famosa pose de Mariana Zapata en plena fiesta de 15
Hija de Andrea Valdiri recreó la pose de Mariana Zapata y el momento se volvió viral. (Foto: Canal RCN)

La publicación también estuvo acompañada de un mensaje dirigido a la joven. En el texto que acompaña las imágenes se lee: “te mereces todo”.

¿De dónde surgió la pose viral de Mariana Zapata que recreó la hija de Andrea Valdiri?

La pose que Isabella y Soy Alan recrearon está relacionada con un momento protagonizado por Mariana Zapata durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

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Hace uno días en una dinámica los participantes mostraron algunos de sus talentos frente a las cámaras y a los demás integrantes de la casa.

Durante esa actividad, Mariana Zapata habló sobre su forma de posar en fotografías y mencionó algunos aspectos que consideraba importantes al momento de tomar imágenes.

Isabella Valdiri recreó la famosa pose de Mariana Zapata en plena fiesta de 15
Hija de Andrea Valdiri recreó la pose de Mariana Zapata y el momento se volvió viral. (Foto: Canal RCN)

En ese espacio también explicó cómo acomodaba su cabello y su postura para resaltar su figura que posteriormente fue replicado por varios usuarios en redes sociales: "No es la cámara es la pose".

Tras ese momento, la imagen de la pose de Mariana Zapata comenzó a circular en redes sociales, donde muchos internautas han usado el audio e incluso la fotografía fue tomada como meme, razón por la cual que Isabella la recreara en su fiesta de 15 causó sensación.

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