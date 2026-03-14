Jhonny Rivera se mostró cantando ‘Soy soltero’ y generó revuelo en redes sociales

Jhonny Rivera compartió una publicación en redes sociales que desató risas y distintas reacciones. En ella, el pereirano interpreta uno de sus grandes clásicos.

¿Por qué Jhonny Rivera se mostró cantando 'Soy soltero' tras casarse con Jenny López?

Sin embargo, no se trata de cualquier canción, sino de ‘Soy soltero’, uno de los temas que catapultó a la fama a Rivera. La publicación se da solo días después de que el artista se casara con Jenny López.

La grabación muestra a Jhonny cantando parte de la letra del sencillo, mientras que de fondo se aprecia la Torre Eiffel de París.

El momento causó revuelo y todo tipo de reacciones, pues Jhonny ya no es un hombre soltero; todo lo contrario, ahora está casado tras declararse amor eterno con su joven novia.



La caja de comentarios del post se llenó de reacciones por parte de los internautas, quienes se tomaron con humor la escena, pero también dijeron que les hubiera gustado ver en el video a Jenny.

“Pensé que iba salir Jenny”, “yo Esperando q saliera la esposa hahaha”, “yo también me quedé esperando que saliera Jenny”, “saludos a la esposita”, “ahora es más casado que lo casado”.

En un concierto que ofició en el Movistar Arena de Bogotá, Jhonny Rivera decidió pedirle matrimonio a la artista; ahora ya están casados y lucen en redes sociales como orgullosos marido y mujer.

Jhonny Rivera vive sus primeros momentos como hombre casado. Foto: RCN

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¿Jenny López se hizo un retoque en el rostro tras celebrar su matrimonio con Jhonny Rivera?

Una duda sobre Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, surgió entre los seguidores de la pareja; algunos especulan que la joven cantante se hizo un retoque en el rostro tras su boda con el pereirano.

No obstante, López desmintió dichos rumores; incluso contó que recientemente vio en TikTok un video en el que mencionaban varias intervenciones que supuestamente se habría hecho, entre ellas una bichectomía, aumento en los labios y una perfilación facial.

“No, el maquillaje cambia mucho el rostro… yo les cuento, lo único que yo tengo en la cara es la rinoplastia, esa sí la tengo”, expresó la artista que inició una carrera como solista al tiempo que es corista de la agrupación de Jhonny.

En su publicación, Jenny contó que si el rostro se le ve perfilado es porque “hace unos yo estaba un poquito más subidita de peso y cuando bajé me quedó más perfilada la cara, pero no porque me haya hecho nada, ni haya tomado nada para bajar de peso”.

Jenny López respondió críticas por aparentemente haberse hecho un retoque en el rostro. Foto: RCN

El matrimonio de Jenny y Jhonny ya se perfila como uno de los mayores sucesos del entretenimiento colombiano este año. Pese a la diferencia de edad, lo que ha dado lugar a críticas, los artistas han demostrado que su amor va muy en serio y están listos para seguir cumpliendo sueños como pareja.

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Actualmente, ambos se encuentran en Europa, aunque no precisamente de luna de miel; tienen agendas presentaciones en ciudades de España y la capital de Francia.