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Esposa de Jhonny Rivera rompió el silencio sobre supuesta rivalidad con Paola Jara: esto dijo

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, habló por primera vez sobre los rumores de una supuesta rivalidad con Paola Jara.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López habló claro sobre su relación con Paola Jara
Jenny López habló claro sobre su relación con Paola Jara. (Foto Canal RCN).

Jenny López, reconocida cantante y esposa de Jhonny Rivera, habló por primera vez sobre los rumores de una supuesta rivalidad con Paola Jara. A través de recientes declaraciones, la artista aclaró su postura frente a los comentarios que han circulado en redes sociales y dejó claro qué hay realmente detrás de las especulaciones.

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¿Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, y Paola Jara tienen una mala relación?

Poco después de la boda de Jenny López y Jhonny Rivera, en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre una supuesta rivalidad entre la joven cantante y Paola Jara. Esto surgió luego de que la intérprete del género popular y su esposo, Jessi Uribe, no asistieran al evento.

Paola Jara no asistió a la boda de Jenny López
Paola Jara no asistió a la boda de Jenny López. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, tanto López como Rivera explicaron públicamente que varios de sus amigos del género popular no pudieron asistir a la celebración, entre ellos Paola Jara y Jessi Uribe, quienes se encontraban de vacaciones en el exterior.

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Pese a las palabras de la pareja, las especulaciones crecieron cuando ambas cantantes lanzaron un nuevo sencillo el mismo día. En ese momento ninguna de las artistas se refirió al tema, hasta el pasado 13 de marzo, cuando Jenny López habló por primera vez sobre estos rumores.

¿Qué dijo Jenny López sobre su supuesta rivalidad con Paola Jara?

A través de una dinámica realizada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López habló por primera vez sobre la supuesta rivalidad que existe entre ella y Paola Jara. Esto, luego de que uno de sus fans aprovechara la oportunidad para preguntar al respecto.

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Ante esto, López dejó claro que en ningún momento ha existido mala relación con Paola Jara y que, por el contrario, tenía mucho que agradecerle tanto a ella como a otros grandes referentes del género popular femenino colombiano como Arelys Heano y Francys por abrirle paso a las nuevas generaciones de artistas populares.

"Tengo que decirles que yo le tengo mucho cariño y gratitud a Paola, que incluso me ha dejado cantar con ella, me deja comentarios, ha sido siempre super amable y linda conmigo. No entiendo a veces de dónde sacar ese tipo de situaciones que no existen”

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