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¿Jenny López se hizo un retoque en el rostro tras su boda? Su respuesta sorprendió

Jenny López habló de su rostro tras la boda con Jhonny Rivera y aclaró rumores sobre retoques estéticos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras su boda, preguntan a Jenny López por un retoque en el rostro y ella responde
Tras su boda, preguntan a Jenny López por un retoque en el rostro y ella responde. (Foto Canal RCN).

Tras su boda con el cantante de música popular Jhonny Rivera, la joven cantante Jenny López se pronunció sobre las supuestas intervenciones en su rostro y explicó por qué ahora luce más delgado y perfilado.

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¿Jenny López se hizo una intervención estética en su rostro?

En las últimas horas, Jenny López sorprendió a sus cientos de seguidores con una dinámica de preguntas y respuestas, luego de encontrar un espacio libre en su apretada agenda laboral. Durante la actividad recibió una pregunta bastante particular relacionada con las supuestas intervenciones estéticas que se habría realizado en su rostro.

Jenny López habló sobre supuesto retoque en su rostro tras casarse: esto dijo
Jenny López habló sobre supuesto retoque en su rostro tras casarse: esto dijo. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la joven cantante desmintió que dichos rumores fueran ciertos. Incluso contó que recientemente vio en TikTok un video en el que mencionaban varias intervenciones que supuestamente se habría hecho, entre ellas una bichectomía, aumento en los labios y una perfilación facial.

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Sin embargo, aseguró que nada de esto es verdad y que en su rostro solo tiene una intervención realizada hace varios años.

“No, el maquillaje cambia mucho el rostro… yo les cuento, lo único que yo tengo en la cara es la rinoplastia, esa sí la tengo”, comentó.

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¿Por qué Jenny López luce un rostro más perfilado?

Así mismo, la joven artista les recordó a sus seguidores que la razón por la que actualmente luce un rostro más delgado se debe a un cambio de peso que tuvo hace algunos años. Según explicó, cuando comenzó a tomar anticonceptivos estos le provocaron un problema de salud que la hizo bajar de peso rápidamente.

Rumores sobre el rostro de Jenny López tras su boda
Rumores sobre el rostro de Jenny López tras su boda. (Foto Canal RCN).

“Yo les conté que hace unos años yo estaba un poquito más subidita de peso y cuando bajé me quedó más perfilada la cara, pero no porque me haya hecho nada, ni haya tomado nada para bajar de peso. Fue como un tema de anticonceptivos que me hizo daño, me bajó de peso y me quedó la cara así”.

En ese sentido, la cantante dejó claro que los cambios en su rostro no se deben a procedimientos estéticos, sino a una variación de peso que experimentó hace algunos años.

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