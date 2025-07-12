El Grupo Niche, emblemático referente de la salsa, se unió al lamento global tras el fallecimiento de Rafael Ithier, leyenda puertorriqueña de la música y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico.

Artículos relacionados Talento internacional Murió leyenda de la salsa: fundó una de las agrupaciones más icónicas de Latinoamérica

A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación compartió un mensaje cargado de gratitud y dolor por la partida del ‘maestro Ithier’, quien murió a los 99 años el 6 de diciembre de 2025, en su hogar en San Juan, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.

El Grupo Niche lamentó la partida del maestro Rafal Ithier

La agrupación colombiana, Grupo Niche, manifestó sus profundas condolencias por el fallecimiento de Rafael Ithier a través de su cuenta de Instagram. Con una imagen del músico, Grupo Niche expresó palabras de agradecimiento y generó en sus fans un mar de condolencias para los allegados al Gran Combo de Puerto Rico:

“Hoy nos duele el alma. Se nos va un maestro que cambió la historia de la salsa y que siempre nos recibió con cariño, generosidad y respeto. Gracias por enseñarnos tanto, por el ejemplo, por la música y por el corazón, hoy honramos la vida del maestro Rafael Ithier. Su legado seguirá sonando en cada escenario y en cada uno de nosotros.”

¿Quién fue Rafael Ithier en la historia de la salsa latinoamericana?

Rafael Ithier, nacido el 29 de agosto de 1926 en Río Piedras, Puerto Rico, se destacó como autor, arreglista, pianista y director musical. En 1962 fundó El Gran Combo de Puerto Rico, que bajo él al mando se convirtió en una de las orquestas más influyentes del género salsero, apodada “La Universidad de la Salsa”. A lo largo de seis décadas, lideró más de 50 álbumes y giras internacionales, forjando un sonido distintivo y dejando una huella indeleble en la música latina.

Artículos relacionados Valerie Domínguez Valerie Domínguez confiesa que Thiago tiene más fans que ella y desata carcajadas en Instagram

Inició su carrera musical desde muy joven, participando en agrupaciones clave como el Combo de Rafael Cortijo durante los años 50, antes de dar forma, junto a músicos consolidables, a su propia orquesta en 1962. Su disciplina, talento y visión lo convirtieron en mentor de figuras destacadas de la salsa como Andy Montañez, Charlie Aponte y Gilberto Santa Rosa.

Artículos relacionados Juliana Galvis Juliana Galvis anunció el cierre de grabaciones de ‘Las de siempre’ y le dio la bienvenida a la Navidad

Junto a Grupo Niche, otras grandes figuras del género expresaron su pésame. Ismael Miranda recordó a Ithier como “fundador, líder y arquitecto de nuestra música”, destacando su disciplina y visión artística. Víctor Manuelle lo definió como “el empresario más visionario … de la historia de la salsa”, resaltando que, aunque se marcha, su legado perdurará.