Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

El Grupo Niche lamentó el fallecimiento de Rafael Ithier: “Se nos va un maestro”

El fundador de El Gran Combo de Puerto Rico falleció a los 99 años, dejando un legado que marcó generaciones, las cuales lamentan su partida.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Grupo Niche
Con un sentido mensaje, El Grupo Niche lamentó la partida de un referente de la salsa latinoamericana, Rafael Ithier. (Foto: Mike Coppola / GV Cruz 7 / Getty Images via AFP)

El Grupo Niche, emblemático referente de la salsa, se unió al lamento global tras el fallecimiento de Rafael Ithier, leyenda puertorriqueña de la música y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico.

Artículos relacionados

A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación compartió un mensaje cargado de gratitud y dolor por la partida del ‘maestro Ithier’, quien murió a los 99 años el 6 de diciembre de 2025, en su hogar en San Juan, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.

El Grupo Niche lamentó la partida del maestro Rafal Ithier

La agrupación colombiana, Grupo Niche, manifestó sus profundas condolencias por el fallecimiento de Rafael Ithier a través de su cuenta de Instagram. Con una imagen del músico, Grupo Niche expresó palabras de agradecimiento y generó en sus fans un mar de condolencias para los allegados al Gran Combo de Puerto Rico:

“Hoy nos duele el alma. Se nos va un maestro que cambió la historia de la salsa y que siempre nos recibió con cariño, generosidad y respeto. Gracias por enseñarnos tanto, por el ejemplo, por la música y por el corazón, hoy honramos la vida del maestro Rafael Ithier. Su legado seguirá sonando en cada escenario y en cada uno de nosotros.”

 

¿Quién fue Rafael Ithier en la historia de la salsa latinoamericana?

Rafael Ithier, nacido el 29 de agosto de 1926 en Río Piedras, Puerto Rico, se destacó como autor, arreglista, pianista y director musical. En 1962 fundó El Gran Combo de Puerto Rico, que bajo él al mando se convirtió en una de las orquestas más influyentes del género salsero, apodada “La Universidad de la Salsa”. A lo largo de seis décadas, lideró más de 50 álbumes y giras internacionales, forjando un sonido distintivo y dejando una huella indeleble en la música latina.

Artículos relacionados

Inició su carrera musical desde muy joven, participando en agrupaciones clave como el Combo de Rafael Cortijo durante los años 50, antes de dar forma, junto a músicos consolidables, a su propia orquesta en 1962. Su disciplina, talento y visión lo convirtieron en mentor de figuras destacadas de la salsa como Andy Montañez, Charlie Aponte y Gilberto Santa Rosa.

Artículos relacionados

Junto a Grupo Niche, otras grandes figuras del género expresaron su pésame. Ismael Miranda recordó a Ithier como “fundador, líder y arquitecto de nuestra música”, destacando su disciplina y visión artística. Víctor Manuelle lo definió como “el empresario más visionario … de la historia de la salsa”, resaltando que, aunque se marcha, su legado perdurará.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Día de las Velitas en Colombia Talento nacional

Colombia enciende la tradición con el Día de las Velitas, este es su verdadero origen

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos iluminan calles y hogares con velas y faroles, una costumbre que une fe, familia y cultura.

Fuentes cercanas al artista afirmaron que tenía neumonía. Talento internacional

Murió leyenda de la salsa: fundó una de las agrupaciones más icónicas de Latinoamérica

Uno de los mayores referentes de la salsa, que tenía 99 años, falleció este sábado 6 de diciembre en Puerto Rico.

Así se escucha el himno del Mundial 2026 Copa Mundial

Así suena el himno del Mundial 2026: seguidores piden que mejor Shakira lo componga

El himno oficial del Mundial 2026 se dio a conocer, pero varios fanáticos no la aprobaron y piden que Shakira lo componga.

Lo más superlike

Katy Perry oficializó su romance con Justin Trudeau con una publicación en redes. Talento internacional

Katy Perry confirmó que está muy enamorada de Justin Trudeau: así lo presumió

Katy Perry compartió su primera publicación con su nueva pareja, Justin Trudeau, y sus fans quedaron encantados.

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?