Murió leyenda de la salsa: fundó una de las agrupaciones más icónicas de Latinoamérica

La salsa está de luto, esto tras confirmarse la muerte de uno de sus grandes referentes, un hombre que fundó una de las agrupaciones más importantes del género y que vivió casi un siglo de edad.

¿Quién era Rafael Ithier, fallecido en Puerto Rico y leyenda de la salsa?

Rafael Ithier, fundador y líder de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado 6 de diciembre en la ciudad de San Juan. Tenía 99 años.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM rompe el silencio y confiesa si está embarazada de Blessd

Una fuente cercana le dijo a la Agencia EFE que el músico “estaba hospitalizado por neumonía y no lo superó”.

Ithier se había convertido en la cabeza visible de la agrupación puertorriqueña, la cual fundó y presidió desde mayo de 1962. A lo largo de su presencia influyó en grandes éxitos como ‘Un verano en Nueva York’, ‘Y no hago más na’ o ‘Regresa ya’.

Por esta banda salsera han pasado cantantes de renombre que luego dieron el salto como solistas y afianzaron aún más sus respectivas carreras, tales como Andy Montañez, Charlie Aponte y Gilberto Santa Rosa.

Gilberto Santa Rosa y Rafael Ithier mantuvieron una relación cercana por su amor a la salsa. Foto: AFP - GV Cruz

Una de las últimas apariciones en redes sociales de Rafael Ithier se dio en la celebración del evento ‘Alegría y paz’, como parte del especial ‘Estampas de mi tierra’. Allí se destacó que “uno de los primeros éxitos que consolidó la carrera del grupo fue la canción navideña ‘Alegría y paz’”, compuesta por Roberto Angleró y que saló al mercado en 1965.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

De hecho, para este 7 de diciembre, un día después de confirmarse el deceso del artista, se celebraría un nuevo aniversario de la creación de este tema considerado en Puerto Rico como un verdadero “himno navideño”.

En la publicación visible en redes sociales, aparece Ithier charlando con otros integrantes y, seguramente, recordando aquellos tiempos en que salió a la luz uno de los primeros éxitos de El Gran Combo.

¿Cómo fundó Rafael Ithier El Gran Combo de Puerto Rico?

Sobre la vida de Rafael Ithier, a los 14 años tuvo su primer contacto con la música al integrarse al grupo El Hawaiano, aunque al tiempo soñaba con ser beisbolista. Sin embargo, las artes musicales le terminaron marcando un camino definitivo.

Rafael llegó a estudiar dos carreras universitarias, administración comercial y derecho, pero finalmente se decantó por la música. En 1954 dio los primeros pasos al unirse al Combo de Cortijo, dirigido por Rafael Cortijo.

Rafael Ithier se convirtió en una gran leyenda de la salsa. Foto: AFP - GV Cruz

Ithier empezó a tocar piano y poco a poco mostró sus destrezas para la interpretación, llegando a cantar guarachas y plenas. El artista terminó siendo uno de los precursores de lo que hoy se conoce como salsa.

En 1962 nació oficialmente El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta que creó junto a Martín Quiñones y Eddie ‘La Bala’ Pérez. La agrupación no tardó en convertirse en referente para la industria y todo el género, al punto de ser llamada como ‘La universidad de la salsa’.

Artículos relacionados Talento nacional Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Su primer álbum se tituló ‘Menéame los mangos’, además, la agrupación incluyó más adelante a su repertorio otros ritmos como merengue, danzones, pasodobles, guarachas y boleros.