Valerie Domínguez, exreina de belleza, actriz y presentadora colombiana, volvió a robarse el corazón de sus seguidores en Instagram con una divertida publicación que llama la atención: su hijo Thiago tiene más fans que ella.

En su reciente post, Valerie grabó un tierno video en el que el pequeño se convierte en el centro de atención con su espontaneidad y carisma.

Valerie Domínguez confirma que su hijo Thiago tiene más fans que ella

En la grabación, Thiago aparece frente a la cámara mientras increpa con su característica presencia, allí Valerie hace notar que el niño recibe más aplausos que ella. El niño, con apenas dos años, deja clara su postura: él es el favorito, y no está dispuesto a compartir protagonismo. Su gesto arrancó carcajadas entre los seguidores de la presentadora.

“¿Estamos de acuerdo? Thiago me prestó esta cuenta para subirles este video... @thiagoecheverridominguez”

El post de Valerie se acompañó de un texto simpático, reflejando la naturalidad y humor que la caracteriza en redes sociales. El video, compartido tanto en su cuenta como en la de Thiago, generó una ola de comentarios divertidos:

“Perdón mi reina, pero Thiago es nuestro mejor amigo ahora, jajajajaja”, “Obvio estamos aquí solo por Thiago”, “Señora quién es Ud? Por favor muéstrame a Thiago yo que no la necesito”, “Debo confesar que al principio estaba para ver a tu esposo....pero ya soy fan de Thiago, los tres son fantásticos”.

El hijo de Valerie Domínguez se ha robado los aplausos desde antes

Este no es el primer momento viral protagonizado por el niño: en otras ocasiones, videos de Thiago bailando o incluso tocando haciendo manualidades con su mamá. La publicación sacó a flote una discusión divertida entre los fans: ¿más likes para la madre o para el hijo? La mayoría no tuvo duda: Thiago es la sensación. Y Valerie lo reconoció públicamente, con un post que mezcla orgullo, humor maternal y una reflexión auténtica: su hijo le roba cámara… ¡y lo sabe! La figura pública compartió este momento con tanta naturalidad que se ganó la simpatía de muchos.

Con este post, Valerie no solo entretuvo a sus seguidores, sino que destacó el papel de Thiago como la nueva estrella de la familia. Lo más probable es que pronto volvamos a ver más ocurrencias del pequeño, quien se ha ganado un lugar especial en el corazón del público.