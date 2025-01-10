El nombre de Valerie Domínguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, Valerie ha acaparado la atención mediática al compartir una reciente publicación en la que recordó toda la preparación que realizó en el pasado cuando fue reina de belleza de Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Cómo recordó Valerie Domínguez cuando fue reina de belleza?

Es clave mencionar que Valerie Domínguez acaparó la atención mediática en las últimas horas al compartir un emotivo recuerdo del pasado cuando fue reina de belleza en el año 2005.

¿Qué debe tener una reina de belleza, según Valerie Domínguez? | Foto: Canal RCN

En la más reciente publicación de Valerie mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, la jueza de Miss Universe Colombia, el reality, reveló todo lo que debe tener una reina:

“Una reina debe tener una pasarela perfecta. Medidas 90, 60, 90. Que haga ejercicio y que se note que su cuerpo es natural. Que siempre tenga la mejor respuesta. Que tenga oratoria. Que responda lo que tú quieres escuchar y, por supuesto, el vestido más brillante y delicado. También, la sonrisa”, añadió Valerie.

Artículos relacionados Talento internacional El mundo de la música despide a un legendario compositor: ¿quién era?

Recordemos que Valerie Domínguez fue Señorita Colombia 2005-2006 , en el que tuvo la oportunidad de no solo representar al país a nivel internacional, sino que también al cautivar a sus seguidores con su belleza, disciplina y elegancia.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cuál fue el paso del jurado en Miss Universe Colombia, el reality?

En la última semana, miles de internautas han generado positivos comentarios tras el importante trabajo que demostró el jurado de Miss Universe Colombia, el reality, conformado por: Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez.

Por su parte, el jurado tuvo un importante trabajo a lo largo del certamen de belleza al ser críticos con su elección, en especial, por el avance que tuvieron las 29 candidatas a lo largo del programa.

¿Quiénes conformaron el jurado de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN