Dani Duke revela cuándo quiere que nazca su hijo con La Liendra y cómo sería su boda ideal

Dani Duke conversó con Eva Rey y sorprendió con varias revelaciones sobre su relación con La Liendra, con quien lleva casi cinco años de noviazgo.

¿Dani Duke tiene planes de ser mamá?

Fiel a su estilo, Eva Rey lanzó preguntas sin filtro sobre la relación, entre ellas si Dani planea tener hijos. Con seguridad, la influenciadora respondió que sí y hasta compartió fechas tentativas.

Dani Duke comparte sus planes con La Liendra. (Foto del Canal RCN)

Dani contó que le gustaría embarazarse en 2026 para que su bebé nazca en 2027. Sin embargo, como mujer creyente, aclaró que una cosa son sus planes y otra los tiempos de Dios.

En esa línea, Eva le preguntó si también hay planes de boda. Dani explicó que no sueña con una ceremonia tradicional en vestido blanco, sino con algo más íntimo y sencillo. Allí es donde no coincide con La Liendra, pues él sí quiere casarse por la iglesia e invitar a toda su familia.

“Él y yo en un destino lejano con un ritual bonito… pero él no, él sí quiere con toda”, dijo entre risas.

Aun así, Dani dejó claro que sí desea conformar una familia y tener hijos. Reveló que le gustaría tener una niña, aunque teme que pueda ser más apegada al papá, por lo que considera ideal tener un niño y una niña.

Dani Duke habla de su relación con La Liendra y la millonaria oferta que él rechazó. (Fotos del Canal RCN)

¿Dónde le gustaría a Dani Duke que le propusieran matrimonio?

Aunque no sueña con una boda religiosa, Dani sí espera que La Liendra le proponga matrimonio y le obsequie un anillo de compromiso con una piedra preciosa “gigante”.

Aseguró que no le importa el lugar ni la ocasión: “Con un anillo bien bonito, con eso me conformo”.

¿Dani Duke es celosa?

Dani afirmó que no revisa el celular de su pareja porque “el que busca, encuentra”. Aseguró que su relación se basa en la confianza.

“Él me ha dado mucha confianza en la relación… entiendo que si no me contesta es porque está trabajando. Tenemos mucha confianza”, expresó.

También mencionó lo mucho que ama cómo él la hace sentir, aunque confesó que odia su desorden. Durante la conversación recordó con cariño el viaje a Aruba que La Liendra le regaló por su cumpleaños, un destino que ella no conocía y que consideró perfecto para la ocasión.