Dani Duke cuenta la millonaria oferta que rechazó La Liendra por cambiar su apariencia: "un platal"

La influenciadora Dani Duke sorprendió al confesar que a La Liendra le ofrecieron “un platal” por cambiar sus orejas y nariz.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Dani Duke habla de su relación con La Liendra y la millonaria oferta que él rechazó. (Fotos del Canal RCN)

Dani Duke,novia de La Liendra, hizo varias confesiones durante un diálogo con Eva Rey. Entre ellas, contó que a Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, le ofrecieron una suma considerable de dinero por someterse a cirugías estéticas en sus orejas y nariz.

¿Cuánto le ofrecieron a La Liendra por operarse las orejas?

Al inicio de la entrevista, Dani Duke reveló que en enero de 2026 cumplirán cinco años de relación. Recordó que al comienzo pocas personas creían en su noviazgo, pero aseguró que se enamoró del ser humano que hay detrás del creador de contenido.

Dani Duke revela la millonada que le ofrecieron a La Liendra por operarse. (Foto del Canal RCN)

Eva Rey destacó que Dani es ocho años mayor que él, lo que podría darle más experiencia en algunos aspectos. Duke respondió resaltando la madurez de La Liendra, aclarando que ha tenido que afrontar grandes responsabilidades desde muy joven, como hacerse cargo de su familia.

Cuando Eva le preguntó qué parte del cuerpo de su pareja le gustaba menos, Dani mencionó sus orejas. Aunque a ella le parecen “divinas”, reconoció que son grandes y muy características de él.

Fue entonces cuando reveló que a Mauricio le ofrecieron cerca de 500 mil dólares por dejarse intervenir las orejas y la nariz, pero él rechazó la propuesta.

“Fueron como 500 mil dólares, o sea, un platal… por operarse las orejas y la nariz”, explicó Duke.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra vivió experiencia paranormal en Armero. Foto | Canal RCN.

Según la influenciadora, La Liendra no aceptó porque le gusta su apariencia tal como es, aunque ella confesó entre risas que por esa cantidad de dinero tal vez sí habría aceptado.

¿Cómo enamoró La Liendra a Dani Duke?

En el podcast con la reconocida periodista de origen español, Dani se mostró muy enamorada y orgullosa de la relación que han construido. Contó que lo que más le atrae de él es su boca y su mirada, describiéndola como fuerte y segura.

Además, destacó que uno de los rasgos que más la conquistó es la gran confianza en sí mismo que tiene La Liendra, seguridad que ella considera una de sus mayores virtudes.

Dani Duke revela que es “transedad” y causa risas en redes
Dani Duke sorprende con su video diciendo que es “transedad”. (Foto: Canal RCN)
