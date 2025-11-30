Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se vivió el primer Megaland en el Campín, celebrando los 20 años del evento

Arcángel se llevó todos los aplausos con su show e invitados, pero artistas como Greeicy, Altafulla y Yeison Jiménez no se quedaron atrás.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Así se vivió el Megaland 2025 por primera vez en el Campín y celebrando 20 años de su creación.
En la tarde y noche de este sábado 29 de noviembre 38 mil fanáticos de la música urbana vivieron momentos muy especiales junto a artistas que quisieron dejar el alma en el escenario con cada una de sus canciones gracias a el Megaland 2025.

La tarde arrancó con la apertura de puertas a las 4:00 p.m. y la llegada de los miles de asistentes con sus looks más llamativos y todas las ganas de disfrutar de la música y bailar hasta el suelo. A las 5:00 p.m. salió el primer artista, Dfiny, quien sorprendió al aparecer con su novia, Mariana Correa, hija de Natalia París, quien también está incursionando en la música.

A las 5:15 hizo aparición el barranquillero Altafulla e impactó con las coreografías de sus bailarinas y cómo interpretó sus mayores éxitos. Más adelante, a las 5:40 p.m. hizo aparición Jhay P y también emocionó a los fans que lo esperaban con sus canciones reconocidas.

Ya empezaba a oscurecer, a las 6:10 p.m., y salió la bella Corina Smith que no solo encantó con su voz, sino también con su look y bello físico. Más de media hora después y ya llegando la noche, empezó la presentación de Kris R. y a las 7:20 p.m. hizo su aparición el panameño Sech, quien no dudó en hacer cantar y bailar a todos los asistentes con sus más grandes éxitos.

¿Cómo estuvo la presentación de Arcángel, Greeicy y Mike Bahía?

Ya casi a las 8:00 p.m. Mike Bahía alegró la noche con sus ritmos tropicales y, al finalizar su show, hizo la presentación a la reina de su corazón, Greeicy, quien dejó impactados a sus fans con su figura, su look y sus grandes pasos de baile.

Yeison Jiménez y el puertorriqueño Álvaro Díaz hicieron lo propio antes de que llegara la media noche y, con ella, uno de los artistas más esperados por los fans, Arcángel, quien no solo conquistó con sus traps y los clásicos que lo llevaron a la fama internacional, sino que también llevó a invitados: Jezzy, con quien interpreta ‘Qué sensación’, Sech, quien se quedó en el festival para poder interpretar juntos ‘Sigues con él’; y Beéle, quien además interpretó su tema ‘Si te pillara’.

