Megaland 2025: puertas de ingreso, vías de acceso y cómo llegar

Este 29 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho el Campín se llevará a cabo el Megaland 2025 en sus 20 años y aquí te contamos cómo llegar si eres asistente.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Puertas de ingreso y cómo llegar al Megaland 2025 este 29 de noviembre.
Puertas de ingreso y cómo llegar al Megaland 2025.

El Megaland 2025, en su aniversario número 20, llegó al estadio Nemesio Camacho el Campín este 29 de noviembre y las puertas se abrirán a las 4:00 p.m., ya que a las 5:00 p.m. iniciará el primer show.

Así pues, muchos asistentes ya se deben estar acercando al estadio o al menos analizando cómo llegar, por lo que aquí les recordamos cómo son las calles de acceso, por dónde debe ingresar cada localidad y cómo llegar si no tienes carro o no quieres tomar taxi por las congestiones.

¿Cuáles son las puertas de ingreso al Campín dependiendo de la localidad para el Megaland 2025?

Si tienes boletas de la localidad occidental, tanto alta como baja, tus puertas de ingreso son las que quedan sobre la Avenida NQS. Por otro lado, si estás en la localidad VIP, debes ingresar por la puerta que está ubicada en la intersección de la NQS con la calle 53 Bis o también puedes hacerlo en la intersección de la trasversal 28 con la calle 53 Bis.

Si compraste en norte alta, debes dirigirte a la intersección de la NQS con la calle 57 A y, si por el contrario, tienes boletas en norte baja, debes ingresar por la trasversal 28. En cuanto a la localidad General, la puerta de ingreso queda en la calle 57 A.

Para las personas que compraron en oriental, tanto alta como baja, así como en oriental norte alta la puerta de ingreso es la de la trasversal 28.

Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025 este 29 de noviembre.
Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025.

¿Cómo llegar al Campín para disfrutar del Megaland 2025?

Una de las mejores opciones para llegar al evento, porque evita la congestión y pagar parqueaderos (que muchas veces no tienen cupo), es el Transmilenio. Este medio de transporte público cuenta con 13 rutas troncales que pasan por la estación del estadio y 23 rutas zonales que cruzan las calles cercanas al venue.

Las calles de los ingresos al estadio: la 53 Bis, la 57 A y la trasversal 28, estarán cerradas, pero las rutas zonales se desviarán muy cerca para que puedas llegar caminando con tranquilidad. Este dato también es importante tenerlo en cuenta por si quieres llegar en carro o taxi.

En la noche, Transmilenio también tendrá una operación nocturna especial que dependerá de la cantidad de personas que lo necesiten, por lo que saldrán los buses necesarios para que todos los asistentes puedan salir de manera segura de esa zona.

Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN y por la señal principal.
Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN.
