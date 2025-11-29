Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Megaland 2025: recomendaciones principales para los asistentes al festival

Este 29 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho el Campín se reunirán miles de personas para celebrar la música urbana con artistas como Arcángel, Sech o Greeicy.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025 este 29 de noviembre.
Recomendaciones de seguridad para asistir al Megaland 2025.

Desde las 5:00 p.m. de este sábado 29 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho el Campín miles de personas disfrutarán de shows inigualables de música urbana para cantar y bailar hasta el suelo, gracias al Megaland 2025, el cual celebra 20 años y es organizado por Páramo y Megalive, una marca RCN.

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Los artistas que tienen la responsabilidad del disfrute de toda esta cantidad de fans son Arcángel, Greeicy, Mike Bahía, Álvaro Díaz, Sech, Kris R., Yeison Jiménez, Corina Smith, Jhay P., Altafulla y Dfiny; por lo que se trata de un festival muy completo con ritmos del género urbano muy versátiles y bailables.

No obstante, al Campín no solo vamos a disfrutar de la música, sino también a cuidar nuestra integridad y la de los demás, por lo que aquí te presentamos las principales recomendaciones que tenemos para los asistentes con el fin de que sea una noche maravillosa para todos.

Todos los artistas y sus éxitos que se presentarán en el Megaland 2025 este sábado 29 de noviembre en el Campín.
Todos los artistas y sus éxitos que se presentarán en el Megaland 2025 este sábado 29 de noviembre.

¿Cuáles son las 10 recomendaciones para ir al Megaland 2025?

1. Los elementos permitidos son: celulares y baterías portátiles; maquillaje (sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas), bloqueador solar, gafas de sol, impermeable, sombreros o gorras, gel antibacterial, Termos y vasos vacíos, maletas o carteras, bolsas de mano pequeñas y cangüros de máximo y bolsas de almacenamiento transparentes.

2. Los elementos que NO están permitidos son: armas, cuchillos y/o cadenas, cigarrillos, encendedores, vapes y cajetillas, artículos inflables, drogas o narcóticos, sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, cámaras de fotografía o de video, tabletas o iPads, trípodes de fotografía y/o selfie sticks, walkie talkies, bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico, alimentos y/o bebidas, mascotas, apuntadores láser, drones, morrales de gran tamaño, camisetas alusivas a equipos de fútbol, aerosoles.

3. La edad mínima de ingreso al evento es de 12 años únicamente en las zonas destinadas para tal fin. Si asistes con niños, por favor bríndales toda tu atención y acompañamiento en todo momento.

4. Habrá requisa en la entrada.

5. Planea tus recorridos con tiempo.

6. La seguridad en el evento es responsabilidad de todos, por favor reporta cualquier eventualidad.

7. Durante el evento, prioriza estar bien alimentado e hidratado. Cuida de ti mismo.

8. En los accesos y salidas del evento mantente alerta y cuida muy bien tus objetos personales.

9. No se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

10. No toleramos ningún tipo de discriminación ni actos de violencia en contra de ningún asistente.

Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN y por la señal principal.
Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN.
