Megaland 2025: recomendaciones principales para los asistentes al festival

Desde las 5:00 p.m. de este sábado 29 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho el Campín miles de personas disfrutarán de shows inigualables de música urbana para cantar y bailar hasta el suelo, gracias al Megaland 2025, el cual celebra 20 años y es organizado por Páramo y Megalive, una marca RCN.

Artículos relacionados Viral Mike Bahía revela cómo se siente antes de presentarse en el Megaland 2025

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Los artistas que tienen la responsabilidad del disfrute de toda esta cantidad de fans son Arcángel, Greeicy, Mike Bahía, Álvaro Díaz, Sech, Kris R., Yeison Jiménez, Corina Smith, Jhay P., Altafulla y Dfiny; por lo que se trata de un festival muy completo con ritmos del género urbano muy versátiles y bailables.

No obstante, al Campín no solo vamos a disfrutar de la música, sino también a cuidar nuestra integridad y la de los demás, por lo que aquí te presentamos las principales recomendaciones que tenemos para los asistentes con el fin de que sea una noche maravillosa para todos.

Todos los artistas y sus éxitos que se presentarán en el Megaland 2025 este sábado 29 de noviembre.

¿Cuáles son las 10 recomendaciones para ir al Megaland 2025?

1. Los elementos permitidos son: celulares y baterías portátiles; maquillaje (sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas), bloqueador solar, gafas de sol, impermeable, sombreros o gorras, gel antibacterial, Termos y vasos vacíos, maletas o carteras, bolsas de mano pequeñas y cangüros de máximo y bolsas de almacenamiento transparentes.

2. Los elementos que NO están permitidos son: armas, cuchillos y/o cadenas, cigarrillos, encendedores, vapes y cajetillas, artículos inflables, drogas o narcóticos, sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, cámaras de fotografía o de video, tabletas o iPads, trípodes de fotografía y/o selfie sticks, walkie talkies, bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico, alimentos y/o bebidas, mascotas, apuntadores láser, drones, morrales de gran tamaño, camisetas alusivas a equipos de fútbol, aerosoles.

3. La edad mínima de ingreso al evento es de 12 años únicamente en las zonas destinadas para tal fin. Si asistes con niños, por favor bríndales toda tu atención y acompañamiento en todo momento.

4. Habrá requisa en la entrada.

5. Planea tus recorridos con tiempo.

6. La seguridad en el evento es responsabilidad de todos, por favor reporta cualquier eventualidad.

7. Durante el evento, prioriza estar bien alimentado e hidratado. Cuida de ti mismo.

8. En los accesos y salidas del evento mantente alerta y cuida muy bien tus objetos personales.

9. No se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Artículos relacionados Viral Megaland 2025: los artistas que se presentarán y sus mayores éxitos

10. No toleramos ningún tipo de discriminación ni actos de violencia en contra de ningún asistente.