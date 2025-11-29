Megaland 2025: los artistas que se presentarán y sus mayores éxitos

El sábado 29 de noviembre del 2025 será recordado por muchos por la celebración de los 20 años del festival de música urbana más importante del país, El Megaland, y la primera vez que se hará en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

Ahora bien, en una edición tan especial y con la unión de Páramo y Megalive, una marca de RCN, se espera que la lista de artistas sea de talla internacional y con éxitos que se han vuelto virales durante todos estos años, por lo que aquí te presentamos la lista de ese lineup.

¿Cuáles son los artistas más esperados del Megaland 2025?

Arcangel: encabezando la lista, tenemos al puertorriqueño, quien en 2007 comenzó su camino como solista y su primer proyecto La Maravilla se convirtió en un éxito en el circuito underground. Su consolidación llegó en 2008 con el álbum El Fenómeno, que marcó una nueva etapa para su carrera y lo posicionó como una de las figuras más influyentes del género urbano.

A lo largo de los años, Arcángel ha sabido evolucionar entre el reguetón y el trap latino, dejando canciones que se volvieron clásicos como Por amar a ciegas, Pa’ que la pases bien, Hace mucho tiempo y Tremenda Sata. También ha logrado éxitos globales como Sigues con él, que alcanzó altos puestos en las listas internacionales. En los últimos años, ha seguido activo con proyectos como Sr. Santos, Sentimiento, elegancia y más maldad y Papi Arca, reafirmando su vigencia y su impacto dentro de la música urbana latina.

Greeicy: nacida en Cali, comenzó su camino en el mundo del espectáculo como actriz en la televisión colombiana, pero fue en la música donde logró consolidarse a nivel internacional. Su gran salto llegó con Amantes, colaboración con Mike Bahía que se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica. En 2019 lanzó su primer álbum, Baila, con el que confirmó su lugar en el pop y la música urbana.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Más fuerte, Jacuzzi (junto a Anitta), Perdón (con David Bisbal), Destino (con Nacho) y Los besos, canciones que le dieron gran visibilidad en plataformas digitales. Su estilo mezcla pop, reguetón, baladas y ritmos latinos, lo que le ha permitido conectar con públicos diversos. En los últimos años, ha continuado activa con nuevos proyectos musicales, incluido su álbum Yeliana, demostrando crecimiento artístico y una carrera en constante evolución dentro de la música latina.

Mike Bahía: su salto al éxito llegó en 2014 con el sencillo “Buscándote”, que lo posicionó en varios países de Latinoamérica. En 2017 lanzó su primer álbum Yo Soy, con canciones como La muñeca y Quédate aquí, y reforzó su popularidad con el hit “Amantes” junto a Greeicy. En los últimos años ha explorado ritmos más tradicionales con proyectos como Calidosa, en el que fusiona salsa, bolero y bachata, consolidándose como uno de los artistas más queridos del pop latino.

¿Qué otros artistas internacionales se presentarán en el Megaland 2025?

Sech: el panameño alcanzó fama internacional en 2019 con el éxito “Otro trago”, junto a Darell, una de las canciones más escuchadas del reguetón romántico de los últimos años. Antes de ese boom ya se había dado a conocer con temas como “Miss Lonely” en 2017. Tras su consolidación lanzó álbumes exitosos como Sueños (2019) y 42 (2021), que incluyeron canciones como “Relación”, “911” y “Sal y perrea”, además de colaboraciones destacadas como “Sigues con él” con Arcángel. En 2024 presentó el disco Tranki, Todo Pasa, confirmando su su vigencia dentro de la música urbana latina.

Megaland 2025 reúne a grandes artistas en el Campín. (Foto oficial de Megaland 2025)

Álvaro Díaz: el puertorriqueño inició su carrera en 2015 con el álbum Hato Rey, un proyecto en el que mezcló reguetón, funk, soul y ritmos caribeños. Con el paso de los años se consolidó gracias a canciones como “Problemón” junto a Rauw Alejandro, “Llori Pari” y “Gatitas Sandungueras – Vol. 1” con Feid, que lo posicionaron en el radar internacional. Su crecimiento se confirmó en 2024 con el álbum Sayonara, que debutó en los primeros lugares de las listas latinas en Estados Unidos, consolidándolo como uno de los artistas más innovadores de la nueva generación urbana.

Altafulla: comenzó su carrera alrededor de 2013 tras haberse graduado como ingeniero civil. En 2019 lanzó su primer álbum Colors, con el que terminó de consolidar su estilo entre el reguetón y los sonidos caribeños, destacándose con canciones como “Amigos Nada Más”, “Te Quedé Gustando”, “Se Vale”, “La Calle”, “Bartender” y “Amores Raros”.

Yeison Jiménez: uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana actual. Su primer álbum fue Con el corazón en 2013, pero su verdadero ascenso llegó con canciones que se convirtieron en himnos del género como “Aventurero”, “Tenías razón”, “Te amaré”, “Ni tengo ni necesito” y “De pura rabia”. Con el paso de los años, logró consolidarse a nivel nacional e internacional, firmó con un sello importante y en 2025 marcó un hito con “Se acabó”, que llegó al número uno en radios de varios países.

Otros artistas que se verán en el festival son Kris R., Corina Smith, Jhay P. y Dfiny, convirtiendo al Megaland 2025 en el festival urbano más completo y ‘perreable’ de los últimos años.