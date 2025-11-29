Inicia el conteo regresivo para Megaland 2025: ¿Dónde, a qué hora y cómo ver la transmisión?

Este sábado 29 de noviembre, Bogotá vibrará con Megaland Music Fest 2025, un festival de música que reúne a 10 artistas de Latinoamérica, contando con el talento de los colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía, entre otros.

¿Cuáles son los artistas se presentarán en Megaland 2025?

Además de Greeicy y Mike Bahía, los colombianos que acompañarán a esta dupla en el escenario durante todo el festival son:

Kris R, el joven talento que soñó con cantar al lado de artistas como Feid y Karol G, cumpliendo ese objetivo con su éxito musical +57. Por su lado, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, Altafulla, deslumbrará Bogotá con su voz y talento.

El paisa, Jhay P, quien ha sonado en los últimos días por su colaboración musical con Greeicy Rendón, ‘Le pedí a Dios’, también estará en la tarima de Megaland y promete cantar este tema con la caleña, solo se espera que sorprendan a su público.

Greeicy, Mike Bahía y muchos más lideran show de Megaland 2025. (Foto oficial de Megaland 2025)

Para darle el toque popular, o como dicen hoy en día “agropecuario” al festival, Yeison Jiménez llegará este sábado al Megaland 2025 para poner a cantar en coro a los asistentes del importante evento musical del año.

En cuanto a Line Up internacional, llega Corina Smith, Álvaro Díaz y como broche de oro, Arcangel y Sech, artistas de talla mundial, pondrán a bailar al Estadio Nemesio el Campin.

¿En dónde se realizará el Megaland 2025?

Por primera vez, el festival musical Megaland, organizado por Páramo y Megalive, una marca de RCN, llega al Estadio Nemesio Camacho El Campín para celebrar los 20 años del evento que, durante este tiempo, le ha regalado música y los mejores shows a la capital colombiana.

¿Dónde puedo ver la transmisión de Megaland 2025?

Para quienes no puedan asistir al Campín, pero no se quieren perder ni uno de los shows que Megaland 2025 trae este año, podrán conectarse a la transmisión en vivo a través de la App Canal RCN a partir de las 5:00 p.m.

Megaland 2025 reúne a grandes artistas en el Campín. (Foto oficial de Megaland 2025)

Pero no estarán solos, contarán con la compañía de los presentadores Sebastián González, Juliana Habib, Sandra Bohórquez y los locutores de la Mega, Andrea Silva y Mateo Ramírez.

¿Cuáles han sido los shows más emblemáticos en la historia de Megaland?

Megaland, en toda su historia, ha reunido a artisats de talla nacional e internacional, pues durante estos 20 años, el evento ha contado con la participación de artistas colombianos como Maluma, Feid, J Balvin. Karol G, Reykon, Ryan Castro, Carlos Vives, Morat, Fonseca y entre otros.

En cuanto a los cantantes internacionales, Bogotá ha vivido el talento y la música de Nicky Jam, Wisin, Danny Ocean, Emilia, Rauw Alejandro y muchos más.