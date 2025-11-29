El Megaland, el festival urbano más relevante del país, se transmitirá en vivo por la app Canal RCN

Se llegó el día que los amantes de la música urbana estaban esperando: el festival de radio más importante del país, el Megaland. Este sábado 29 de noviembre miles de personas asistirán al estadio Nemesio Camacho el Campín para disfrutar de los mejores éxitos de artistas como Sech, Greeicy, Arcangel, Mike Bahía y muchos más.

Artículos relacionados Talento nacional Inicia el conteo regresivo para Megaland 2025: ¿Dónde, a qué hora y cómo ver la transmisión?

Ahora bien, el evento este año tiene varios detalles que lo hacen especial y diferente al de resto de años, pues se celebran 20 años de su existencia y es la primera vez que se realizara en el Campín.

Además, este año el Megaland es organizado por Páramo y Megalive, una marca de RCN, por lo que quisieron hacer algo especial y será transmitido en vivo para todas aquellas personas que no pudieron ir presencialmente, pero quieren ver los shows desde la comodidad de sus hogares.

Megaland 2025 reúne a grandes artistas en el Campín. (Foto oficial de Megaland 2025)

¿Cómo ver el Megaland en vivo?

Desde las 5:00 p.m., hora en que saldrá el primer show a la tarima, puedes conectarte tanto a la app de Canal RCN como en la app de RCN Radio y ver desde allí cómo inicia este importante evento.

Además, desde las 6:00 p.m. lo podrás ver en la pantalla principal del Canal RCN. Definitivamente, no ha excusa para perderse de los shows de los grandes artistas como Altafulla, Álvaro Díaz o Jhay P.

¿Cuáles son los artistas más esperados el el Megaland 2025?

Desde Puerto Rico, Arcangel, es uno de los artistas principales del lineup y muchos se preparan para escuchar en vivo temas como ‘Pa’ que la pases bien’, ‘Hace mucho tiempo’ o ‘Me prefieres a mí’.

Por otro lado, una de las parejas más queridas de la farándula y la música colombiana, Greeicy y Mike Bahía, también se presentarán con sus románticas canciones que tanto han encantado en esta década a sus fans. Muchos esperan que interpreten algún tema juntos.

No podemos dejar de lado al panameño más importante de la música urbana, Sech, quien también tiene a bastantes fans esperándolo para corear temas como ‘Quizás’, ‘Qué más pues’, ‘Otro trago’ o ‘Sigues con él’.

Artículos relacionados Talento internacional Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos

Así pues, definitivamente será una noche inolvidable para muchos y lo que hay es buena música para cantar y perrear.