Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El Megaland, el festival urbano más relevante del país, se transmitirá en vivo por la app Canal RCN

Este sábado 29 de noviembre llega a El Campín el festival urbano más importante de Colombia, el Megaland, y muchos podrán verlo desde sus casas por la app Canal RCN.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN y por la señal principal.
Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN.

Se llegó el día que los amantes de la música urbana estaban esperando: el festival de radio más importante del país, el Megaland. Este sábado 29 de noviembre miles de personas asistirán al estadio Nemesio Camacho el Campín para disfrutar de los mejores éxitos de artistas como Sech, Greeicy, Arcangel, Mike Bahía y muchos más.

Artículos relacionados

Ahora bien, el evento este año tiene varios detalles que lo hacen especial y diferente al de resto de años, pues se celebran 20 años de su existencia y es la primera vez que se realizara en el Campín.

Además, este año el Megaland es organizado por Páramo y Megalive, una marca de RCN, por lo que quisieron hacer algo especial y será transmitido en vivo para todas aquellas personas que no pudieron ir presencialmente, pero quieren ver los shows desde la comodidad de sus hogares.

Megaland 2025 llega al Campín con 10 artistas imperdibles
Megaland 2025 reúne a grandes artistas en el Campín. (Foto oficial de Megaland 2025)

¿Cómo ver el Megaland en vivo?

Desde las 5:00 p.m., hora en que saldrá el primer show a la tarima, puedes conectarte tanto a la app de Canal RCN como en la app de RCN Radio y ver desde allí cómo inicia este importante evento.

Además, desde las 6:00 p.m. lo podrás ver en la pantalla principal del Canal RCN. Definitivamente, no ha excusa para perderse de los shows de los grandes artistas como Altafulla, Álvaro Díaz o Jhay P.

¿Cuáles son los artistas más esperados el el Megaland 2025?

Desde Puerto Rico, Arcangel, es uno de los artistas principales del lineup y muchos se preparan para escuchar en vivo temas como ‘Pa’ que la pases bien’, ‘Hace mucho tiempo’ o ‘Me prefieres a mí’.

Por otro lado, una de las parejas más queridas de la farándula y la música colombiana, Greeicy y Mike Bahía, también se presentarán con sus románticas canciones que tanto han encantado en esta década a sus fans. Muchos esperan que interpreten algún tema juntos.

No podemos dejar de lado al panameño más importante de la música urbana, Sech, quien también tiene a bastantes fans esperándolo para corear temas como ‘Quizás’, ‘Qué más pues’, ‘Otro trago’ o ‘Sigues con él’.

Artículos relacionados

Así pues, definitivamente será una noche inolvidable para muchos y lo que hay es buena música para cantar y perrear.

Megaland 2025 reúne a grandes artistas en el Campín
Greeicy, Mike Bahía y muchos más lideran show de Megaland 2025. (Foto oficial de Megaland 2025)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

El cantante Mike Bahía cuenta cómo se siente previo al Megaland 2025 y habla del crecimiento que ha tenido. Viral

Mike Bahía revela cómo se siente antes de presentarse en el Megaland 2025

El cantante Mike Bahía también contó por qué es tan importante para él estar en el cartel de un festival tan importante del país.

Todos los artistas y sus éxitos que se presentarán en el Megaland 2025 este sábado 29 de noviembre en el Campín. Viral

Megaland 2025: los artistas que se presentarán y sus mayores éxitos

En tan solo unas horas empezará en el estadio Nemesio Camacho el Campín el festival más grande de la música urbana en el país.

Romeo Santos habla de sus “errores” con mujeres famosas y se sincera como nunca Talento internacional

Romeo Santos habló de sus “errores amorosos”con mujeres famosas

Romeo Santos confesó que ha cometido errores del pasado con famosas, pero aseguró que hoy está en un momento completamente distinto de su vida.

Lo más superlike

Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity. Carolina Acevedo

Carolina Acevedo tras presumir su nuevo cambio de look: así quedó

La actriz Carolina Acevedo de mostró emocionada de poder compartir esta transformación tras culminar las grabaciones de su más reciente proyecto.

Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal Ángela Aguilar

Así fue la celebración del día de "Acción de Gracias" de Christian Nodal y Ángela Aguilar

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo